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Глава района Запорожской области Романиченко: СБУ готовила на меня покушение
Глава района Запорожской области Романиченко: СБУ готовила на меня покушение - 15.09.2022 Украина.ру
Глава района Запорожской области Романиченко: СБУ готовила на меня покушение
Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала журналистам, что СБУ готовила на нее покушение, несколько человек уже задержаны
2022-09-15T07:48
2022-09-15T07:48
2022-09-15T07:49
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покушения
сбу
запорожская область
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По ее словам, местное население поддерживает ее и изменения, которые появились в районе, когда он перешел под контроль России.Ранее сообщалось, что на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершено покушение. Пострадало три человека: пожилая женщина, мужчина и сама Томилина, у ректора лёгкие ранения. Террористы заложили взрывчатку в подъезде дома, где она проживает.
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новости, покушения, сбу, запорожская область
Новости, покушения, СБУ, Запорожская область
Глава района Запорожской области Романиченко: СБУ готовила на меня покушение
07:48 15.09.2022 (обновлено: 07:49 15.09.2022)
Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала журналистам, что СБУ готовила на нее покушение, несколько человек уже задержаны
"Задержаны уже несколько человек, которые СБУ передавали поручения на покушение на меня. И в ходе общения с этими людьми выясняется, что с той стороны не особо владеют информацией даже о моем местонахождении. Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует", - сказала Романиченко.
По ее словам, местное население поддерживает ее и изменения, которые появились в районе, когда он перешел под контроль России.
Ранее сообщалось, что на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершено покушение. Пострадало три человека: пожилая женщина, мужчина и сама Томилина, у ректора лёгкие ранения. Террористы заложили взрывчатку в подъезде дома, где она проживает.