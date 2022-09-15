Глава района Запорожской области Романиченко: СБУ готовила на меня покушение

"Задержаны уже несколько человек, которые СБУ передавали поручения на покушение на меня. И в ходе общения с этими людьми выясняется, что с той стороны не особо владеют информацией даже о моем местонахождении. Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует", - сказала Романиченко.