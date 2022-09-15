Глава района Запорожской области Романиченко: СБУ готовила на меня покушение - 15.09.2022 Украина.ру
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Глава района Запорожской области Романиченко: СБУ готовила на меня покушение
Глава района Запорожской области Романиченко: СБУ готовила на меня покушение - 15.09.2022 Украина.ру
Глава района Запорожской области Романиченко: СБУ готовила на меня покушение
Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала журналистам, что СБУ готовила на нее покушение, несколько человек уже задержаны
2022-09-15T07:48
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новости
покушения
сбу
запорожская область
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По ее словам, местное население поддерживает ее и изменения, которые появились в районе, когда он перешел под контроль России.Ранее сообщалось, что на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершено покушение. Пострадало три человека: пожилая женщина, мужчина и сама Томилина, у ректора лёгкие ранения. Террористы заложили взрывчатку в подъезде дома, где она проживает.
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новости, покушения, сбу, запорожская область
Новости, покушения, СБУ, Запорожская область

Глава района Запорожской области Романиченко: СБУ готовила на меня покушение

07:48 15.09.2022 (обновлено: 07:49 15.09.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала журналистам, что СБУ готовила на нее покушение, несколько человек уже задержаны
"Задержаны уже несколько человек, которые СБУ передавали поручения на покушение на меня. И в ходе общения с этими людьми выясняется, что с той стороны не особо владеют информацией даже о моем местонахождении. Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует", - сказала Романиченко.
По ее словам, местное население поддерживает ее и изменения, которые появились в районе, когда он перешел под контроль России.
Ранее сообщалось, что на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершено покушение. Пострадало три человека: пожилая женщина, мужчина и сама Томилина, у ректора лёгкие ранения. Террористы заложили взрывчатку в подъезде дома, где она проживает.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 10:50
Террор вместо контрнаступления. Зеленский приближает крах своей власти
 
НовостипокушенияСБУЗапорожская область
 
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