Что такое ШОС? Краткая справка - 15.09.2022 Украина.ру
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Что такое ШОС? Краткая справка
Что такое ШОС? Краткая справка - 15.09.2022 Украина.ру
Что такое ШОС? Краткая справка
15–16 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят 18 государств
2022-09-15T08:01
2022-09-15T10:21
новости
шос
справка
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) учреждена в 2001 году в Шанхае лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году в организацию включили Индию и Пакистан. Высший орган управления — Совет глав государств-членов — собирается один раз в год. Также раз в год собирается Совет глав правительств (премьер-министров) для выработки стратегии сотрудничества.Состав ШОС:ШОС — невоенный альянс, созданный для сотрудничества стран Евразии. Пространство организации охватывает не менее четверти земной суши, население превышает треть планеты. В рамках организации используют термин «шанхайский дух», который означает, что взаимоотношения государств построены на принципах взаимного доверия, равенства и уважения к многообразию культур, совместного развития.В число государств —&nbsp;членов ШОС планируют принять Иран. С 2023 года представители Республики будут принимать участие в работе саммита организации в качестве полноправного члена.На саммите 15–16 сентября в Самарканде к странам — партнерам ШОС примкнут Египет, Катар, Саудовская Аравия. На очереди Бахрейн, Кувейт, Арабские Эмираты, Мьянма и Мальдивы.
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новости, шос, справка
Новости, ШОС, справка

Что такое ШОС? Краткая справка

08:01 15.09.2022 (обновлено: 10:21 15.09.2022)
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкСовместное фотографирование глав государств-членов ШОС
Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС
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15–16 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят 18 государств
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) учреждена в 2001 году в Шанхае лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году в организацию включили Индию и Пакистан. Высший орган управления — Совет глав государств-членов — собирается один раз в год. Также раз в год собирается Совет глав правительств (премьер-министров) для выработки стратегии сотрудничества.
Состав ШОС:
  • 8 государств-членов — Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан;
  • 4 государства-наблюдателя — Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия;
  • 6 стран-партнеров по диалогу — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.
ШОС — невоенный альянс, созданный для сотрудничества стран Евразии. Пространство организации охватывает не менее четверти земной суши, население превышает треть планеты. В рамках организации используют термин «шанхайский дух», который означает, что взаимоотношения государств построены на принципах взаимного доверия, равенства и уважения к многообразию культур, совместного развития.
В число государств — членов ШОС планируют принять Иран. С 2023 года представители Республики будут принимать участие в работе саммита организации в качестве полноправного члена.
На саммите 15–16 сентября в Самарканде к странам — партнерам ШОС примкнут Египет, Катар, Саудовская Аравия. На очереди Бахрейн, Кувейт, Арабские Эмираты, Мьянма и Мальдивы.
 
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