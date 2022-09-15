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Что такое ШОС? Краткая справка

Что такое ШОС? Краткая справка - 15.09.2022 Украина.ру

Что такое ШОС? Краткая справка

15–16 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят 18 государств

2022-09-15T08:01

2022-09-15T08:01

2022-09-15T10:21

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) учреждена в 2001 году в Шанхае лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году в организацию включили Индию и Пакистан. Высший орган управления — Совет глав государств-членов — собирается один раз в год. Также раз в год собирается Совет глав правительств (премьер-министров) для выработки стратегии сотрудничества.Состав ШОС:ШОС — невоенный альянс, созданный для сотрудничества стран Евразии. Пространство организации охватывает не менее четверти земной суши, население превышает треть планеты. В рамках организации используют термин «шанхайский дух», который означает, что взаимоотношения государств построены на принципах взаимного доверия, равенства и уважения к многообразию культур, совместного развития.В число государств — членов ШОС планируют принять Иран. С 2023 года представители Республики будут принимать участие в работе саммита организации в качестве полноправного члена.На саммите 15–16 сентября в Самарканде к странам — партнерам ШОС примкнут Египет, Катар, Саудовская Аравия. На очереди Бахрейн, Кувейт, Арабские Эмираты, Мьянма и Мальдивы.

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