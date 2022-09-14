https://ukraina.ru/20220914/1038723582.html

Зеленский объявился в Изюме

Зеленский объявился в Изюме - 14.09.2022 Украина.ру

Зеленский объявился в Изюме

Владимир Зеленский в среду, 14 сентября прибыл в город Изюм Харьковской области. Соответствующие фото публикуют украинские СМИ

2022-09-14T12:47

2022-09-14T12:47

2022-09-14T13:06

новости

спецоперация

украина

харьковская область

изюм

владимир зеленский

россия

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На опубликованных снимках Зеленский фотографируется вместе с военнослужащими ВСУ, а также выступает перед строем. Среди его сопровождающих — глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, а также замглавы ОП Кирилл Тимошенко. На прошлой неделе российские войска, занимавшие Изюм, а также ряд других городов Харьковской области произвели перегруппировку с целью усиления контингента, выполняющего боевые задачи в Донбассе. Как рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, последние действия ВСУ на Харьковском направлении нельзя признать полностью успешными, были достигнуты определенные цели, однако РФ смогла вывести свои подразделения и избежать их окружения.

https://ukraina.ru/20220914/1038676375.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, украина, харьковская область, изюм, владимир зеленский, россия