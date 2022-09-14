Зеленский объявился в Изюме - 14.09.2022 Украина.ру
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Зеленский объявился в Изюме
Зеленский объявился в Изюме - 14.09.2022 Украина.ру
Зеленский объявился в Изюме
Владимир Зеленский в среду, 14 сентября прибыл в город Изюм Харьковской области. Соответствующие фото публикуют украинские СМИ
2022-09-14T12:47
2022-09-14T13:06
новости
спецоперация
украина
харьковская область
изюм
владимир зеленский
россия
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На опубликованных снимках Зеленский фотографируется вместе с военнослужащими ВСУ, а также выступает перед строем. Среди его сопровождающих — глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, а также замглавы ОП Кирилл Тимошенко. На прошлой неделе российские войска, занимавшие Изюм, а также ряд других городов Харьковской области произвели перегруппировку с целью усиления контингента, выполняющего боевые задачи в Донбассе. Как рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, последние действия ВСУ на Харьковском направлении нельзя признать полностью успешными, были достигнуты определенные цели, однако РФ смогла вывести свои подразделения и избежать их окружения.
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новости, спецоперация, украина, харьковская область, изюм, владимир зеленский, россия
Новости, Спецоперация, Украина, Харьковская область, Изюм, Владимир Зеленский, Россия

Зеленский объявился в Изюме

12:47 14.09.2022 (обновлено: 13:06 14.09.2022)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский в среду, 14 сентября прибыл в город Изюм Харьковской области. Соответствующие фото публикуют украинские СМИ
На опубликованных снимках Зеленский фотографируется вместе с военнослужащими ВСУ, а также выступает перед строем.
Среди его сопровождающих — глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, а также замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
На прошлой неделе российские войска, занимавшие Изюм, а также ряд других городов Харьковской области произвели перегруппировку с целью усиления контингента, выполняющего боевые задачи в Донбассе.
Как рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, последние действия ВСУ на Харьковском направлении нельзя признать полностью успешными, были достигнуты определенные цели, однако РФ смогла вывести свои подразделения и избежать их окружения.
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
04:00
Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войныВо время контрнаступления в Харьковской области ВСУ использовали известную тактику, к которой гитлеровцы прибегали в 1941 году, а советские войска – в 1944 и 1945-м. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиСпецоперацияУкраинаХарьковская областьИзюмВладимир ЗеленскийРоссия
 
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