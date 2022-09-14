https://ukraina.ru/20220914/1038723582.html
Зеленский объявился в Изюме
Зеленский объявился в Изюме - 14.09.2022 Украина.ру
Зеленский объявился в Изюме
Владимир Зеленский в среду, 14 сентября прибыл в город Изюм Харьковской области. Соответствующие фото публикуют украинские СМИ
2022-09-14T12:47
2022-09-14T12:47
2022-09-14T13:06
новости
спецоперация
украина
харьковская область
изюм
владимир зеленский
россия
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На опубликованных снимках Зеленский фотографируется вместе с военнослужащими ВСУ, а также выступает перед строем. Среди его сопровождающих — глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, а также замглавы ОП Кирилл Тимошенко. На прошлой неделе российские войска, занимавшие Изюм, а также ряд других городов Харьковской области произвели перегруппировку с целью усиления контингента, выполняющего боевые задачи в Донбассе. Как рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, последние действия ВСУ на Харьковском направлении нельзя признать полностью успешными, были достигнуты определенные цели, однако РФ смогла вывести свои подразделения и избежать их окружения.
https://ukraina.ru/20220914/1038676375.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, украина, харьковская область, изюм, владимир зеленский, россия
Новости, Спецоперация, Украина, Харьковская область, Изюм, Владимир Зеленский, Россия
Зеленский объявился в Изюме
12:47 14.09.2022 (обновлено: 13:06 14.09.2022)
Владимир Зеленский в среду, 14 сентября прибыл в город Изюм Харьковской области. Соответствующие фото публикуют украинские СМИ
На опубликованных снимках Зеленский фотографируется вместе с военнослужащими ВСУ, а также выступает перед строем.
Среди его сопровождающих — глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, а также замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
На прошлой неделе российские войска, занимавшие Изюм, а также ряд других городов Харьковской области произвели перегруппировку с целью усиления контингента, выполняющего боевые задачи в Донбассе.
Как рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, последние действия ВСУ на Харьковском направлении нельзя признать полностью успешными, были достигнуты определенные цели, однако РФ смогла вывести свои подразделения и избежать их окружения.