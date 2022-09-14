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"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины

"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины - 14.09.2022 Украина.ру

"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины

Вооруженные силы Украины за последние дни усилили обстрелы территории Луганской Народной Республики, заявил 14 сентября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия-1"

2022-09-14T12:37

2022-09-14T12:37

2022-09-14T12:37

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"За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией", - сказал он. В среду, 14 сентября украинские войска обстреляли колледж в Перевальске (ЛНР). Здание частично разрушено, погиб 15-летний подросток. Удары наносились из американской РСЗО HIMARS.Живущие под постоянными обстрелами жители Донбасса трезво оценивают ситуацию и осознают всю глубину проблем, однако не теряют веры в лучшее будущее. Без такой веры в сложившейся ситуации выжить людям действительно было бы трудно, сказал ранее в интервью Украина.ру донецкий журналист Рамиль Замдыханов.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, лнр, украина, всу, обстрелы, донбасс