"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины - 14.09.2022 Украина.ру
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"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины
"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины - 14.09.2022 Украина.ру
"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины
Вооруженные силы Украины за последние дни усилили обстрелы территории Луганской Народной Республики, заявил 14 сентября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия-1"
2022-09-14T12:37
2022-09-14T12:37
новости
спецоперация
лнр
украина
всу
обстрелы
донбасс
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"За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией", - сказал он. В среду, 14 сентября украинские войска обстреляли колледж в Перевальске (ЛНР). Здание частично разрушено, погиб 15-летний подросток. Удары наносились из американской РСЗО HIMARS.Живущие под постоянными обстрелами жители Донбасса трезво оценивают ситуацию и осознают всю глубину проблем, однако не теряют веры в лучшее будущее. Без такой веры в сложившейся ситуации выжить людям действительно было бы трудно, сказал ранее в интервью Украина.ру донецкий журналист Рамиль Замдыханов.
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новости, спецоперация, лнр, украина, всу, обстрелы, донбасс
Новости, Спецоперация, ЛНР, Украина, ВСУ, обстрелы, Донбасс

"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины

12:37 14.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUBHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUB
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Вооруженные силы Украины за последние дни усилили обстрелы территории Луганской Народной Республики, заявил 14 сентября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия-1"
"За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией", - сказал он.
В среду, 14 сентября украинские войска обстреляли колледж в Перевальске (ЛНР). Здание частично разрушено, погиб 15-летний подросток. Удары наносились из американской РСЗО HIMARS.
Живущие под постоянными обстрелами жители Донбасса трезво оценивают ситуацию и осознают всю глубину проблем, однако не теряют веры в лучшее будущее. Без такой веры в сложившейся ситуации выжить людям действительно было бы трудно, сказал ранее в интервью Украина.ру донецкий журналист Рамиль Замдыханов.
 
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