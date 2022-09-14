https://ukraina.ru/20220914/1038722800.html
"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины
"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины - 14.09.2022 Украина.ру
"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины
Вооруженные силы Украины за последние дни усилили обстрелы территории Луганской Народной Республики, заявил 14 сентября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия-1"
2022-09-14T12:37
2022-09-14T12:37
2022-09-14T12:37
новости
спецоперация
лнр
украина
всу
обстрелы
донбасс
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"За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией", - сказал он. В среду, 14 сентября украинские войска обстреляли колледж в Перевальске (ЛНР). Здание частично разрушено, погиб 15-летний подросток. Удары наносились из американской РСЗО HIMARS.Живущие под постоянными обстрелами жители Донбасса трезво оценивают ситуацию и осознают всю глубину проблем, однако не теряют веры в лучшее будущее. Без такой веры в сложившейся ситуации выжить людям действительно было бы трудно, сказал ранее в интервью Украина.ру донецкий журналист Рамиль Замдыханов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, лнр, украина, всу, обстрелы, донбасс
Новости, Спецоперация, ЛНР, Украина, ВСУ, обстрелы, Донбасс
"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины
Вооруженные силы Украины за последние дни усилили обстрелы территории Луганской Народной Республики, заявил 14 сентября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия-1"
"За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией", - сказал он.
В среду, 14 сентября украинские войска обстреляли колледж в Перевальске (ЛНР). Здание частично разрушено, погиб 15-летний подросток. Удары наносились из американской РСЗО HIMARS.
Живущие под постоянными обстрелами жители Донбасса трезво оценивают ситуацию и осознают всю глубину проблем, однако не теряют веры в лучшее будущее. Без такой веры в сложившейся ситуации выжить людям действительно было бы трудно, сказал ранее в интервью Украина.ру донецкий журналист Рамиль Замдыханов.