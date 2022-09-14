https://ukraina.ru/20220914/1038719503.html

У Германии есть только одна перспектива: Россия - Мухин. Видео

У Германии есть только одна перспектива: Россия - Мухин. Видео - 14.09.2022 Украина.ру

У Германии есть только одна перспектива: Россия - Мухин. Видео

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал киевский проект по гарантиям безопасности Украины,... Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T11:43

2022-09-14T11:43

2022-09-14T11:43

видео

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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал киевский проект по гарантиям безопасности Украины, обострение отношений между Арменией и Азербайджаном, а также грядущий крах европейской промышленности:00:44 – Зеленский хочет гарантий безопасности для Украины. Пойдут ли на это США, Европа и другие страны;04:31 – Как прекратить украинский терроризм: действия, которые нужно предпринимать России;06:57 – Угрозы со стороны украинского руководства, насильственная украинизация: как защитить людей, лояльных к России;09:58 – Обострение отношений между Арменией и Азербайджаном, возможные столкновения Абхазии с Грузией. Насколько вероятно открытие "второго фронта";12:00 - 9 стран Евросоюза перестали оформлять визы россиянам: кто потеряет больше и что нарушили эти страны?15:10 - Чем обернутся протесты в Европе?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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