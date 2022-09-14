https://ukraina.ru/20220914/1038718780.html
Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области
Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области - 14.09.2022 Украина.ру
Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области
В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов. Об этом 14 сентября сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"
2022-09-14T11:52
2022-09-14T11:52
2022-09-14T11:52
запорожская область
паспорта
новости
россия
евгений балицкий
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"Паспорта выдаются в штатном режиме. Порядка 15 тысяч у нас уже выдано", - сказал Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская область, паспорта, новости, россия, евгений балицкий
Запорожская область, паспорта, Новости, Россия, Евгений Балицкий
Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области
В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов. Об этом 14 сентября сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"
"Паспорта выдаются в штатном режиме. Порядка 15 тысяч у нас уже выдано", - сказал Балицкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.