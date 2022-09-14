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Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области

Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области - 14.09.2022 Украина.ру

Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области

В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов. Об этом 14 сентября сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"

2022-09-14T11:52

2022-09-14T11:52

2022-09-14T11:52

запорожская область

паспорта

новости

россия

евгений балицкий

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"Паспорта выдаются в штатном режиме. Порядка 15 тысяч у нас уже выдано", - сказал Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская область, паспорта, новости, россия, евгений балицкий