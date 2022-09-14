Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области - 14.09.2022 Украина.ру
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Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области
Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области - 14.09.2022 Украина.ру
Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области
В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов. Об этом 14 сентября сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"
2022-09-14T11:52
2022-09-14T11:52
запорожская область
паспорта
новости
россия
евгений балицкий
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"Паспорта выдаются в штатном режиме. Порядка 15 тысяч у нас уже выдано", - сказал Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область, паспорта, новости, россия, евгений балицкий
Запорожская область, паспорта, Новости, Россия, Евгений Балицкий

Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области

11:52 14.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыборы президента РФ в регионах России
Выборы президента РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов. Об этом 14 сентября сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"
"Паспорта выдаются в штатном режиме. Порядка 15 тысяч у нас уже выдано", - сказал Балицкий.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
 
Запорожская областьпаспортаНовостиРоссияЕвгений Балицкий
 
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