https://ukraina.ru/20220914/1038717213.html
На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"
На Украине стремительно дорожает "борщевой набор" - 14.09.2022 Украина.ру
На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"
Готовить борщ на Украине стало дороже. Цены на продукты, необходимые для приготовления этого блюда, за год взлетели более чем на 60%, говорится в материале "РБК-Украина"
2022-09-14T11:04
2022-09-14T11:04
2022-09-14T11:04
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украина
цены
повышение
борщ
продукты
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Заметнее всего подорожала свинина - до 150 гривен (238,4 рублей) за 1 кг. А с началом сентября ощутимо подросли цены почти на все остальные "борщевые" ингредиенты. При этом эксперты говорят, что цены будут расти и дальше, несмотря на то, что в августе в разгар сезона уборки урожая стоимость овощей немного снизилась.Также специалисты прогнозируют, что в этом году в стране будет наблюдаться ограниченное предложение некоторых видов овощей, в частности лука и капусты.Ранее процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, заявила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева. Она напомнила первое упоминание о блюде в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега во второй половине XVI века.
https://ukraina.ru/20220701/1034276605.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, цены, повышение, борщ, продукты
Новости, Украина, цены, повышение, борщ, продукты
На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"
Готовить борщ на Украине стало дороже. Цены на продукты, необходимые для приготовления этого блюда, за год взлетели более чем на 60%, говорится в материале "РБК-Украина"
Заметнее всего подорожала свинина - до 150 гривен (238,4 рублей) за 1 кг. А с началом сентября ощутимо подросли цены почти на все остальные "борщевые" ингредиенты.
При этом эксперты говорят, что цены будут расти и дальше, несмотря на то, что в августе в разгар сезона уборки урожая стоимость овощей немного снизилась.
Также специалисты прогнозируют, что в этом году в стране будет наблюдаться ограниченное предложение некоторых видов овощей, в частности лука и капусты.
Ранее процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, заявила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева. Она напомнила первое упоминание о блюде в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега во второй половине XVI века.