https://ukraina.ru/20220914/1038717213.html

На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"

На Украине стремительно дорожает "борщевой набор" - 14.09.2022 Украина.ру

На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"

Готовить борщ на Украине стало дороже. Цены на продукты, необходимые для приготовления этого блюда, за год взлетели более чем на 60%, говорится в материале "РБК-Украина"

2022-09-14T11:04

2022-09-14T11:04

2022-09-14T11:04

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украина

цены

повышение

борщ

продукты

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Заметнее всего подорожала свинина - до 150 гривен (238,4 рублей) за 1 кг. А с началом сентября ощутимо подросли цены почти на все остальные "борщевые" ингредиенты. При этом эксперты говорят, что цены будут расти и дальше, несмотря на то, что в августе в разгар сезона уборки урожая стоимость овощей немного снизилась.Также специалисты прогнозируют, что в этом году в стране будет наблюдаться ограниченное предложение некоторых видов овощей, в частности лука и капусты.Ранее процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, заявила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева. Она напомнила первое упоминание о блюде в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега во второй половине XVI века.

https://ukraina.ru/20220701/1034276605.html

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новости, украина, цены, повышение, борщ, продукты