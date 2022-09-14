На Украине стремительно дорожает "борщевой набор" - 14.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220914/1038717213.html
На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"
На Украине стремительно дорожает "борщевой набор" - 14.09.2022 Украина.ру
На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"
Готовить борщ на Украине стало дороже. Цены на продукты, необходимые для приготовления этого блюда, за год взлетели более чем на 60%, говорится в материале "РБК-Украина"
2022-09-14T11:04
2022-09-14T11:04
новости
украина
цены
повышение
борщ
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102054/25/1020542589_0:444:2061:1603_1920x0_80_0_0_d48879ce0f4faf9830941f23db9f2a4e.jpg
Заметнее всего подорожала свинина - до 150 гривен (238,4 рублей) за 1 кг. А с началом сентября ощутимо подросли цены почти на все остальные "борщевые" ингредиенты. При этом эксперты говорят, что цены будут расти и дальше, несмотря на то, что в августе в разгар сезона уборки урожая стоимость овощей немного снизилась.Также специалисты прогнозируют, что в этом году в стране будет наблюдаться ограниченное предложение некоторых видов овощей, в частности лука и капусты.Ранее процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, заявила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева. Она напомнила первое упоминание о блюде в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега во второй половине XVI века.
https://ukraina.ru/20220701/1034276605.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102054/25/1020542589_0:251:2061:1796_1920x0_80_0_0_eda222b2aa9df9ba74c53be5bd56dcfb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, цены, повышение, борщ, продукты
Новости, Украина, цены, повышение, борщ, продукты

На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"

11:04 14.09.2022
 
© РИА Новости . А. Усанов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . А. Усанов
Перейти в фотобанк
Читать в
Готовить борщ на Украине стало дороже. Цены на продукты, необходимые для приготовления этого блюда, за год взлетели более чем на 60%, говорится в материале "РБК-Украина"
Заметнее всего подорожала свинина - до 150 гривен (238,4 рублей) за 1 кг. А с началом сентября ощутимо подросли цены почти на все остальные "борщевые" ингредиенты.
При этом эксперты говорят, что цены будут расти и дальше, несмотря на то, что в августе в разгар сезона уборки урожая стоимость овощей немного снизилась.
Также специалисты прогнозируют, что в этом году в стране будет наблюдаться ограниченное предложение некоторых видов овощей, в частности лука и капусты.
Ранее процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, заявила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева. Она напомнила первое упоминание о блюде в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега во второй половине XVI века.
Установление рекорда Украины по самому массовому приготовлению борща - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 14:50
Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКОПроцесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации
 
НовостиУкраинаценыповышениеборщпродукты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS
11:27ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске
11:26Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды
11:05ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток
11:04На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"
10:52Житель Владивостока передавал данные украинской разведке – ФСБ
10:46Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму
10:30Пленный украинский замполит сравнил Ленина и Сталина с Бандерой
10:29Госсекретарь МИД Венгрии анонсировал пересмотр санкционной политики ЕС
10:00Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики
09:56Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области
09:46Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена
09:32"Молодежное направление": пленный украинский замполит объяснил, почему выбрал Зеленского
09:30Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену
09:13В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено
09:03Россия обратилась к ЮНИСЕФ, ВСУ продолжает обстрелы. Главное на Украине на утро 14 сентября
09:00"Страшнее кошки зверя нет". Психологический портрет украинского военнослужащего
08:56Украину не приняли в НАТО из-за ее хронической несостоятельности - Foreign Affairs
08:53Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье
08:41Россия занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана - дипломат Гончар
Лента новостейМолния