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Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену

Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену - 14.09.2022 Украина.ру

Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену

Законопроект об ужесточении наказания за госизмену внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР), передает 14 сентября РИА Новости

2022-09-14T09:30

2022-09-14T09:30

2022-09-14T09:30

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"Инициативы [об ужесточении наказания] подготовим и внесем в ближайшее время… Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу. Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство – буду говорить понятным для всех языком – полагался расстрел. Что и использовалось. В 1990-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом. Было принято решение смягчить наказание", - сказал Луговой, утвердительно ответив на вопрос, может ли эта инициатива быть внесена уже в осеннюю сессию.Он отметил, что сейчас по конституции гражданства лишить нельзя.Ужесточение же уголовного наказания за госизмену, по его словам, необходимо, поскольку последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, ведут активную работу на территории государства."Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов (законодательство о которых изменилось в последнее время). Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО… Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты… И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию", - считает Луговой.Ранее в своем Telegram он в связи со сложившейся ситуацией призвал ужесточить наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения без права на подачу апелляции, а также ввести лишение за это гражданства.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

гражданство, новости, госизмена, госдума