Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену - 14.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220914/1038711246.html
Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену
Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену - 14.09.2022 Украина.ру
Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену
Законопроект об ужесточении наказания за госизмену внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР), передает 14 сентября РИА Новости
2022-09-14T09:30
2022-09-14T09:30
гражданство
новости
госизмена
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/25/1023872552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b45cdb2747d860d3f9e829bf13bb655e.jpg
"Инициативы [об ужесточении наказания] подготовим и внесем в ближайшее время… Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу. Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство – буду говорить понятным для всех языком – полагался расстрел. Что и использовалось. В 1990-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом. Было принято решение смягчить наказание", - сказал Луговой, утвердительно ответив на вопрос, может ли эта инициатива быть внесена уже в осеннюю сессию.Он отметил, что сейчас по конституции гражданства лишить нельзя.Ужесточение же уголовного наказания за госизмену, по его словам, необходимо, поскольку последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, ведут активную работу на территории государства."Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов (законодательство о которых изменилось в последнее время). Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО… Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты… И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию", - считает Луговой.Ранее в своем Telegram он в связи со сложившейся ситуацией призвал ужесточить наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения без права на подачу апелляции, а также ввести лишение за это гражданства.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/25/1023872552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c8d357d7941213b710ead7942b48667.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
гражданство, новости, госизмена, госдума
гражданство, Новости, госизмена, Госдума

Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену

09:30 14.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФутбольный матч с участием П. Мамаева в СИЗО
Футбольный матч с участием П. Мамаева в СИЗО - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Законопроект об ужесточении наказания за госизмену внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР), передает 14 сентября РИА Новости
"Инициативы [об ужесточении наказания] подготовим и внесем в ближайшее время… Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу. Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство – буду говорить понятным для всех языком – полагался расстрел. Что и использовалось. В 1990-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом. Было принято решение смягчить наказание", - сказал Луговой, утвердительно ответив на вопрос, может ли эта инициатива быть внесена уже в осеннюю сессию.
Он отметил, что сейчас по конституции гражданства лишить нельзя.
Ужесточение же уголовного наказания за госизмену, по его словам, необходимо, поскольку последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, ведут активную работу на территории государства.
"Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов (законодательство о которых изменилось в последнее время). Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО… Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты… И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию", - считает Луговой.
Ранее в своем Telegram он в связи со сложившейся ситуацией призвал ужесточить наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения без права на подачу апелляции, а также ввести лишение за это гражданства.
 
гражданствоНовостигосизменаГосдума
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS
11:27ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске
11:26Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды
11:05ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток
11:04На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"
10:52Житель Владивостока передавал данные украинской разведке – ФСБ
10:46Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму
10:30Пленный украинский замполит сравнил Ленина и Сталина с Бандерой
10:29Госсекретарь МИД Венгрии анонсировал пересмотр санкционной политики ЕС
10:00Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики
09:56Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области
09:46Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена
09:32"Молодежное направление": пленный украинский замполит объяснил, почему выбрал Зеленского
09:30Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену
09:13В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено
09:03Россия обратилась к ЮНИСЕФ, ВСУ продолжает обстрелы. Главное на Украине на утро 14 сентября
09:00"Страшнее кошки зверя нет". Психологический портрет украинского военнослужащего
08:56Украину не приняли в НАТО из-за ее хронической несостоятельности - Foreign Affairs
08:53Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье
08:41Россия занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана - дипломат Гончар
Лента новостейМолния