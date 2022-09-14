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Российский омбудсмен рассказала о новых направлениях в области защиты прав человека
Российский омбудсмен рассказала о новых направлениях в области защиты прав человека - 14.09.2022 Украина.ру
Российский омбудсмен рассказала о новых направлениях в области защиты прав человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 сентября в ходе заседания на Дальнем Востоке сообщила, что ей поступило около двух тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из Донбасса и с Украины, а также с защитой прав граждан в связи со специальной операцией
2022-09-14T08:05
2022-09-14T08:05
2022-09-14T08:05
омбудсмен
москалькова
новости
днр
лнр
украина
россия
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"За последние семь месяцев у нас сформировалось два принципиально новых направления в области защиты прав человека – это работа с эвакуированными. И я даже не назову это защитой прав, а именно оказание помощи, когда мы с органами власти включились в эту работу. Ко мне в центральный аппарат уполномоченного по правам человека РФ на сегодня поступило около 2 тысяч обращений", - сказала она.По ее словам, второе новое направление – это защита прав граждан РФ в связи со спецоперацией.Она отметила, что сегодня в России находятся более 3 миллионов людей, прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины."И наши ребята, наши герои выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, работаем с социальной сферой в этом направлении", - сказала омбудсмен.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
омбудсмен, москалькова, новости, днр, лнр, украина, россия
омбудсмен, Москалькова, Новости, ДНР, ЛНР, Украина, Россия
Российский омбудсмен рассказала о новых направлениях в области защиты прав человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 сентября в ходе заседания на Дальнем Востоке сообщила, что ей поступило около двух тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из Донбасса и с Украины, а также с защитой прав граждан в связи со специальной операцией
"За последние семь месяцев у нас сформировалось два принципиально новых направления в области защиты прав человека – это работа с эвакуированными. И я даже не назову это защитой прав, а именно оказание помощи, когда мы с органами власти включились в эту работу. Ко мне в центральный аппарат уполномоченного по правам человека РФ на сегодня поступило около 2 тысяч обращений", - сказала она.
По ее словам, второе новое направление – это защита прав граждан РФ в связи со спецоперацией.
"И что бы мы сегодня ни обсуждали, мы все равно будем выходить на эти темы", - подчеркнула омбудсмен.
Она отметила, что сегодня в России находятся более 3 миллионов людей, прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины.
"И наши ребята, наши герои выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, работаем с социальной сферой в этом направлении", - сказала омбудсмен.