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Российский омбудсмен рассказала о новых направлениях в области защиты прав человека

Российский омбудсмен рассказала о новых направлениях в области защиты прав человека - 14.09.2022 Украина.ру

Российский омбудсмен рассказала о новых направлениях в области защиты прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 сентября в ходе заседания на Дальнем Востоке сообщила, что ей поступило около двух тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из Донбасса и с Украины, а также с защитой прав граждан в связи со специальной операцией

2022-09-14T08:05

2022-09-14T08:05

2022-09-14T08:05

омбудсмен

москалькова

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"За последние семь месяцев у нас сформировалось два принципиально новых направления в области защиты прав человека – это работа с эвакуированными. И я даже не назову это защитой прав, а именно оказание помощи, когда мы с органами власти включились в эту работу. Ко мне в центральный аппарат уполномоченного по правам человека РФ на сегодня поступило около 2 тысяч обращений", - сказала она.По ее словам, второе новое направление – это защита прав граждан РФ в связи со спецоперацией.Она отметила, что сегодня в России находятся более 3 миллионов людей, прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины."И наши ребята, наши герои выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, работаем с социальной сферой в этом направлении", - сказала омбудсмен.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

омбудсмен, москалькова, новости, днр, лнр, украина, россия