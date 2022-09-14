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Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих

Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих - 14.09.2022 Украина.ру

Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе расширенного заседания на Дальнем Востоке рассказала о работе горячей линии, развернутой в Аппарате уполномоченного по правам человека РФ

2022-09-14T07:40

2022-09-14T07:40

2022-09-14T07:40

москалькова

сво

новости

военные

помощь

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"С первых дней в аппарате была создана круглосуточная горячая рабочая, развернута рабочая группа из 20 человек", - сказала Москалькова.На нее поступают обращения, связанные с проведением специальной военной операции, вопросы по без вести пропавшим, удерживаемым гражданским лицам, гражданам, которые хотят выехать по гуманитарным коридорам, а также по социальным выплатам тем военнослужащим, кто тяжело ранен.Москалькова назвала три основных вопроса, которые чаще всего поступают на горячую линию."Вопросы без вести пропавших – это те проблемы, с которыми к нам обращаются за помощью люди, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей. Гражданские лица, незаконно удерживаемые на Украине, и гражданские лица, которые по гуманитарным коридорам желали бы выйти и хотели бы оказаться в безопасности", - рассказала Москалькова.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

москалькова, сво, новости, военные, помощь