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Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих
Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих - 14.09.2022 Украина.ру
Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе расширенного заседания на Дальнем Востоке рассказала о работе горячей линии, развернутой в Аппарате уполномоченного по правам человека РФ
2022-09-14T07:40
2022-09-14T07:40
2022-09-14T07:40
москалькова
сво
новости
военные
помощь
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"С первых дней в аппарате была создана круглосуточная горячая рабочая, развернута рабочая группа из 20 человек", - сказала Москалькова.На нее поступают обращения, связанные с проведением специальной военной операции, вопросы по без вести пропавшим, удерживаемым гражданским лицам, гражданам, которые хотят выехать по гуманитарным коридорам, а также по социальным выплатам тем военнослужащим, кто тяжело ранен.Москалькова назвала три основных вопроса, которые чаще всего поступают на горячую линию."Вопросы без вести пропавших – это те проблемы, с которыми к нам обращаются за помощью люди, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей. Гражданские лица, незаконно удерживаемые на Украине, и гражданские лица, которые по гуманитарным коридорам желали бы выйти и хотели бы оказаться в безопасности", - рассказала Москалькова.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
москалькова, сво, новости, военные, помощь
Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе расширенного заседания на Дальнем Востоке рассказала о работе горячей линии, развернутой в Аппарате уполномоченного по правам человека РФ
"С первых дней в аппарате была создана круглосуточная горячая рабочая, развернута рабочая группа из 20 человек", - сказала Москалькова.
На нее поступают обращения, связанные с проведением специальной военной операции, вопросы по без вести пропавшим, удерживаемым гражданским лицам, гражданам, которые хотят выехать по гуманитарным коридорам, а также по социальным выплатам тем военнослужащим, кто тяжело ранен.
Москалькова назвала три основных вопроса, которые чаще всего поступают на горячую линию.
"Вопросы без вести пропавших – это те проблемы, с которыми к нам обращаются за помощью люди, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей. Гражданские лица, незаконно удерживаемые на Украине, и гражданские лица, которые по гуманитарным коридорам желали бы выйти и хотели бы оказаться в безопасности", - рассказала Москалькова.