https://ukraina.ru/20220914/1038703473.html

Как Украина обстреливает Россию. Краткая справка

Как Украина обстреливает Россию. Краткая справка - 14.09.2022 Украина.ру

Как Украина обстреливает Россию. Краткая справка

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T06:59

2022-09-14T06:59

2022-09-14T06:59

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украина

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уголовное дело

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Украинские войска с самого начала специальной военной операции обстреливают территорию России. О повреждениях сообщают губернаторы регионов в телегам-каналах. Российские следователи возбудили уголовные дела по фактам обстрела Белгорода в ночь на 3 июля, сел в Брянской области 15 июля, поселка Теткино в Курской области 12 сентября и др.Белгородская областьС марта от обстрелов страдают жители поселка Журавлевка, расположенного неподалеку от пункта пропуска Нехотеевка на границе с Харьковской областью. 23 марта в результате удара ВСУ был уничтожен один жилой дом, повреждены 12 зданий, ранены три человека. На следующий день погиб помощник командира бригады по работе с верующими протоиерей Олег Артемов. 25 мая после обстрела было повреждено десять домов, пострадал школьный учитель. Всего за полгода в Журавлёвка повреждения получили 50 домов. В сентябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков убеждал местных жителей временно покинуть поселок. 13 сентября ВСУ обстреляли дом культуры, администрацию и школу.1 апреля два вертолета Ми-24 вошли в воздушное пространство России и атаковали нефтебазу в Белгороде. На предприятии начался пожар, пострадали два сотрудника базы.3 июля в результате обстрела Белгорода погибли три человека, пропали без вести двое. Повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов. Следователи возбудили уголовное дело.Курская областьС мая поселок Теткино находится под обстрелами. 19 мая ВСУ нанесли удар по спиртзаводу, погиб водитель грузовика с сырьем. 5 июля в поселке снова упали украинские снаряды.12 сентября курские власти снова зафиксировали прилеты по Теткино - около 10 разрывов. Система оповещения сработала вовремя, никто не пострадал. Повреждены восемь домов, частный автомобиль, надворные постройки и забор. Район обстрела обесточили, ремонтная бригада восстановила электроснабжение к 13 сентября.Брянская область26 июля на пункт пропуска Троебортное была совершена атака с беспилотника. На КПП сбросили взрывное устройство, пострадали четыре человека.14 июня ВСУ обстреляли село Займище городского округа Клинцы, предполоджительно, "Точкой-У". Шесть человек получили осколочные ранения, следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору".Артиллерийским обстрелам подвергались села Ломаковка, Некислицы, Сачковичи, поселок Климово, деревня Курковичи.Ростовская область19 февраля с 5 до 6 часов утра с территории Украины из реактивной системы залпового огня обстреляли приграничные территории Тарковского района. Взорвались два артиллерийских снаряда. Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела со стороны украинских военизированных формирований.1 марта российская система ПВО сбила в небе над Таганрогом "Точку-У", выпущенную ВСУ. Обломки, по сообщениям местных СМИ, упали в районе парка 300-летия Таганрога. По другим данным - в районе военного аэродрома. Предполагается, что ракета была выпущена из подконтрольного на тот момент Украине Мариуполя (расстояние около 100 км).Краснодарский край24 и 25 февраля ВСУ обстреляли район поселка Широчанка в десяти километрах от города Приморско-Ахтарска. На месте происшествия обнаружили воронки.24 февраля украинские войска обстреляли российское грузовое судно "СГВ Флот", которое следовало по Азовскому морю в порт Ростова-на-Дону. Судно получило повреждения, один моряк ранен. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".26 февраля ВСУ ударили по воинской части вблизи станицы Должанской Ейского района. Уничтожены две передвижные радиолокационные станции. Трое военнослужащих ранены, имуществу Минобороны нанесен крупный ущерб. Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества".Вышеперечисленные обстрелы - не все факты украинской агрессии. Власти регионов оценивают ущерб, в зависимости от обстановки принимают вынужденные меры по обеспечению безопасности мирных жителей. Однако факты остаются фактами: ВСУ обстреливают приграничные территории России.

https://ukraina.ru/20220914/1038693585.html

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новости, обстрелы, украина, россия, уголовное дело