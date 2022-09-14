Донецкий журналист рассказал, как Россия может побороть терроризм на освобожденных территориях Украины - 14.09.2022 Украина.ру
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Донецкий журналист рассказал, как Россия может побороть терроризм на освобожденных территориях Украины
Донецкий журналист рассказал, как Россия может побороть терроризм на освобожденных территориях Украины - 14.09.2022 Украина.ру
Донецкий журналист рассказал, как Россия может побороть терроризм на освобожденных территориях Украины
Опыт крупных городов России, которые столкнулись с проблемой терроризма в периоды войн говорит о том, что людям надо проявлять бдительность, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
2022-09-14T06:30
2022-09-14T06:30
терроризм
украина
россия
новости
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По его мнению, бороться с терроризмом киевского режима на освобождённых территориях Украины должны профессионалы, потому что любители и дилетанты "своей активностью только смешают карты".По его словам, когда терроризм получает в ответ не страх, а общественное осуждение и готовность идти до конца в своей правоте, то "он коллапсирует".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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терроризм, украина, россия, новости
терроризм, Украина, Россия, Новости

Донецкий журналист рассказал, как Россия может побороть терроризм на освобожденных территориях Украины

06:30 14.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Донецка украинскими войсками
Последствия обстрелов Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Опыт крупных городов России, которые столкнулись с проблемой терроризма в периоды войн говорит о том, что людям надо проявлять бдительность, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
По его мнению, бороться с терроризмом киевского режима на освобождённых территориях Украины должны профессионалы, потому что любители и дилетанты "своей активностью только смешают карты".
Вообще, опыт крупных городов России, которые столкнулись с этой проблемой в период первой, второй чеченских войн, когда обращали внимание на "случайно забытые" пакеты в общественном транспорте, на каких-то странных людей, которые странно себя ведут в общественных местах – думаю, он будет полезен. Что тут нужно? Наблюдать и сообщать, только таким образом, а самим точно не кидаться на амбразуру, потому что - только навредите.
Рамиль Замдыханов интервью
Рамиль Замдыханов
донецкий журналист
По его словам, когда терроризм получает в ответ не страх, а общественное осуждение и готовность идти до конца в своей правоте, то "он коллапсирует".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 10:50
Террор вместо контрнаступления. Зеленский приближает крах своей власти
 
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