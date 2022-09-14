https://ukraina.ru/20220914/1038688949.html

Донецкий журналист рассказал, как Россия может побороть терроризм на освобожденных территориях Украины

Донецкий журналист рассказал, как Россия может побороть терроризм на освобожденных территориях Украины - 14.09.2022 Украина.ру

Донецкий журналист рассказал, как Россия может побороть терроризм на освобожденных территориях Украины

Опыт крупных городов России, которые столкнулись с проблемой терроризма в периоды войн говорит о том, что людям надо проявлять бдительность, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру

2022-09-14T06:30

2022-09-14T06:30

2022-09-14T06:30

терроризм

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/65/1034096578_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13ecf9edada89f3d4af9883f9c810664.jpg

По его мнению, бороться с терроризмом киевского режима на освобождённых территориях Украины должны профессионалы, потому что любители и дилетанты "своей активностью только смешают карты".По его словам, когда терроризм получает в ответ не страх, а общественное осуждение и готовность идти до конца в своей правоте, то "он коллапсирует".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

терроризм, украина, россия, новости