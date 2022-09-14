Донецкий журналист рассказал, как Россия может побороть терроризм на освобожденных территориях Украины
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Донецка украинскими войсками
Опыт крупных городов России, которые столкнулись с проблемой терроризма в периоды войн говорит о том, что людям надо проявлять бдительность, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
По его мнению, бороться с терроризмом киевского режима на освобождённых территориях Украины должны профессионалы, потому что любители и дилетанты "своей активностью только смешают карты".
Вообще, опыт крупных городов России, которые столкнулись с этой проблемой в период первой, второй чеченских войн, когда обращали внимание на "случайно забытые" пакеты в общественном транспорте, на каких-то странных людей, которые странно себя ведут в общественных местах – думаю, он будет полезен. Что тут нужно? Наблюдать и сообщать, только таким образом, а самим точно не кидаться на амбразуру, потому что - только навредите.
По его словам, когда терроризм получает в ответ не страх, а общественное осуждение и готовность идти до конца в своей правоте, то "он коллапсирует".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.