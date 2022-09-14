Кнутов рассказал, продолжится ли наступление ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220914/1038678673.html
Кнутов рассказал, продолжится ли наступление ВСУ
Кнутов рассказал, продолжится ли наступление ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, продолжится ли наступление ВСУ
Следует ожидать переброски войск киевского режима из Харьковской области в Донбасс и попытки их наступления там. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T05:00
2022-09-14T05:00
новости
спецоперация
юрий кнутов
донбасс
контрнаступление
всу
разведка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038655854_0:125:2001:1250_1920x0_80_0_0_4cee2865857005772b114754c7adc0e8.jpg
Он добавил, что российским космическим средствам наблюдения и беспилотникам необходимо "достаточно серьёзно" отслеживать перемещения ВСУ, чтобы правильно определить направление их наступления.Он добавил, что цель освобождения Донбасса по-прежнему стоит перед Россией, поэтому необходимо отбить наступление и продолжить освобождение славянско-краматорской агломерации.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220821/1037874314.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038655854_0:0:1793:1345_1920x0_80_0_0_b000f2ae0a737f771bc80ea6c60b9ba9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, юрий кнутов, донбасс, контрнаступление, всу, разведка
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, Донбасс, контрнаступление, ВСУ, разведка

Кнутов рассказал, продолжится ли наступление ВСУ

05:00 14.09.2022
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP
Читать в
Следует ожидать переброски войск киевского режима из Харьковской области в Донбасс и попытки их наступления там. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он добавил, что российским космическим средствам наблюдения и беспилотникам необходимо "достаточно серьёзно" отслеживать перемещения ВСУ, чтобы правильно определить направление их наступления.

Если мы это правильно оценим, создаем резервы, соответственно, выдержим контрудар и сами можем перейти в контрнаступление. Тогда уже мы отбрасываем противника.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он добавил, что цель освобождения Донбасса по-прежнему стоит перед Россией, поэтому необходимо отбить наступление и продолжить освобождение славянско-краматорской агломерации.
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 05:15
“Нехорошие предчувствия”: Норин рассказал о судьбе Славянска и КраматорскаСлавянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка, вероятно, будут освобождаться в течении нескольких месяцев и в результате тяжёлых боёв. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутовДонбассконтрнаступлениеВСУразведка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:55"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ
07:54"И эта мерзота называет себя госвластью". Медиаэксперты о заявлении Украины -=об арестах учителей
07:54ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации
07:50"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации
07:45Илон Маск, орбитальные станции и первые звездные войны. Шпионы в космосе
07:42"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей
07:40Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих
07:35Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе
07:34"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах
07:27"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации
07:25Уполномоченный по правам человека заявила об угрозах в адрес российских омбудсменов
07:23Харьков после отвода российских войск. Переполненные больницы и атмосфера страха
07:23Байден рассказал о "значительном прогрессе" Украины
07:20Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию
07:15Замдыханов: праздники в Донецке ушли куда-то глубоко в душу людей
07:14"Кончится мировой войной". Эксперты о том, зачем Киеву ракеты большей дальности и об ответе на это России
07:13Жители Запорожья потребовали выдать им оружие для защиты региона от украинцев
07:08Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"
07:07"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку"
07:00"Высказывания идиотов": Военкор о том, как любители "деукраинизации" помогают американской пропаганде
Лента новостейМолния