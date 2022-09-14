https://ukraina.ru/20220914/1038678673.html

Кнутов рассказал, продолжится ли наступление ВСУ

Кнутов рассказал, продолжится ли наступление ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, продолжится ли наступление ВСУ

Следует ожидать переброски войск киевского режима из Харьковской области в Донбасс и попытки их наступления там. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-14T05:00

2022-09-14T05:00

2022-09-14T05:00

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спецоперация

юрий кнутов

донбасс

контрнаступление

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разведка

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Он добавил, что российским космическим средствам наблюдения и беспилотникам необходимо "достаточно серьёзно" отслеживать перемещения ВСУ, чтобы правильно определить направление их наступления.Он добавил, что цель освобождения Донбасса по-прежнему стоит перед Россией, поэтому необходимо отбить наступление и продолжить освобождение славянско-краматорской агломерации.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220821/1037874314.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, юрий кнутов, донбасс, контрнаступление, всу, разведка