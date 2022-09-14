Кнутов рассказал, продолжится ли наступление ВСУ
© AP
© AP
Следует ожидать переброски войск киевского режима из Харьковской области в Донбасс и попытки их наступления там. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он добавил, что российским космическим средствам наблюдения и беспилотникам необходимо "достаточно серьёзно" отслеживать перемещения ВСУ, чтобы правильно определить направление их наступления.
Если мы это правильно оценим, создаем резервы, соответственно, выдержим контрудар и сами можем перейти в контрнаступление. Тогда уже мы отбрасываем противника.
Он добавил, что цель освобождения Донбасса по-прежнему стоит перед Россией, поэтому необходимо отбить наступление и продолжить освобождение славянско-краматорской агломерации.
21 августа, 05:15“Нехорошие предчувствия”: Норин рассказал о судьбе Славянска и КраматорскаСлавянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка, вероятно, будут освобождаться в течении нескольких месяцев и в результате тяжёлых боёв. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.