https://ukraina.ru/20220914/1038677440.html

"Дичь полная": Гаспарян назвал самую распространенную ошибку российских СМИ

"Дичь полная": Гаспарян назвал самую распространенную ошибку российских СМИ - 14.09.2022 Украина.ру

"Дичь полная": Гаспарян назвал самую распространенную ошибку российских СМИ

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру заявил, что российские Telegram-каналы предоставляют путанную и несогласованную информацию, которую сложно понять обывателю

2022-09-14T04:07

2022-09-14T04:07

2022-09-14T04:07

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Он признался, что поймал себя на мысли, что, может быть, это у него неправильные карты - у человека, который "целый день сидит в эфире, рассказывает, объясняет". Представьте, домохозяйка обычная включает это — двадцать минут она посмотрит и скажет: "Не, я лучше пойду резать салат", говорит политолог.Так кому надо верить, какой информации, задается вопросом он. Уже хочется крикнуть: "Остановитесь, уймитесь хотя бы на несколько часов, дайте хотя бы понять, что там творится", признается политолог.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220905/1038452557.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сми, россия, информация, телеграм-каналы