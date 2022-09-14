"Дичь полная": Гаспарян назвал самую распространенную ошибку российских СМИ - 14.09.2022 Украина.ру
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"Дичь полная": Гаспарян назвал самую распространенную ошибку российских СМИ
"Дичь полная": Гаспарян назвал самую распространенную ошибку российских СМИ - 14.09.2022 Украина.ру
"Дичь полная": Гаспарян назвал самую распространенную ошибку российских СМИ
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру заявил, что российские Telegram-каналы предоставляют путанную и несогласованную информацию, которую сложно понять обывателю
2022-09-14T04:07
2022-09-14T04:07
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Он признался, что поймал себя на мысли, что, может быть, это у него неправильные карты - у человека, который "целый день сидит в эфире, рассказывает, объясняет". Представьте, домохозяйка обычная включает это — двадцать минут она посмотрит и скажет: "Не, я лучше пойду резать салат", говорит политолог.Так кому надо верить, какой информации, задается вопросом он. Уже хочется крикнуть: "Остановитесь, уймитесь хотя бы на несколько часов, дайте хотя бы понять, что там творится", признается политолог.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
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новости, украина, сми, россия, информация, телеграм-каналы
Новости, Украина, СМИ, Россия, информация, телеграм-каналы

"Дичь полная": Гаспарян назвал самую распространенную ошибку российских СМИ

04:07 14.09.2022
 
© CC0, Pixabayгазеты
газеты
© CC0, Pixabay
Читать в
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру заявил, что российские Telegram-каналы предоставляют путанную и несогласованную информацию, которую сложно понять обывателю

Я смотрю за этим адом, тут не то, что наркомовские сто грамм перед тем, как заходить в Telegram, надо выпивать, а полкило, чтобы разобраться, что происходит. Дичь полная, уже все напутали, уже населенные пункты, которые были в Харьковской области — находятся в Луганской. То, что было в Херсонской, ушло в Запорожскую — великое броуновское движение.

Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Он признался, что поймал себя на мысли, что, может быть, это у него неправильные карты - у человека, который "целый день сидит в эфире, рассказывает, объясняет". Представьте, домохозяйка обычная включает это — двадцать минут она посмотрит и скажет: "Не, я лучше пойду резать салат", говорит политолог.
Даже новость — "объявлена эвакуация". Одни пишут: "Мы эвакуируем на территорию Луганской области". Параллельно пишут: "Нет, это хутор вывозит своих куда-то там еще". В результате — кто что делает-то? Где вода, где дача, как-то можно определиться? А третьи орут, что вообще ничего не происходит.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Так кому надо верить, какой информации, задается вопросом он.
Уже хочется крикнуть: "Остановитесь, уймитесь хотя бы на несколько часов, дайте хотя бы понять, что там творится", признается политолог.
Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
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