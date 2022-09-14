https://ukraina.ru/20220914/1038676375.html

Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны

Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны - 14.09.2022 Украина.ру

Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны

Во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ использовали известную тактику, к которой гитлеровцы прибегали в 1941 году, а советские войска – в 1944 и 1945-м. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-14T04:00

2022-09-14T04:00

2022-09-14T04:00

спецоперация

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Он объяснил, что речь идёт об обходе укрепрайонов, и сосредоточении сил в тылу с последующей атакой на слабо защищенные тыловые объекты.В Харьковской области у российских войск не было сплошной линии фронта, были опорные пункты хорошо укрепленные. ВСУ обошли их с помощью малых мобильных тактических групп, рассказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220913/1038626274.html

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спецоперация, новости, юрий кнутов, харьковская область, великая отечественная война, всу, вс рф