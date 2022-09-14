Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны - 14.09.2022 Украина.ру
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Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны
Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны - 14.09.2022 Украина.ру
Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны
Во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ использовали известную тактику, к которой гитлеровцы прибегали в 1941 году, а советские войска – в 1944 и 1945-м. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T04:00
2022-09-14T04:00
спецоперация
новости
юрий кнутов
харьковская область
великая отечественная война
всу
вс рф
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Он объяснил, что речь идёт об обходе укрепрайонов, и сосредоточении сил в тылу с последующей атакой на слабо защищенные тыловые объекты.В Харьковской области у российских войск не было сплошной линии фронта, были опорные пункты хорошо укрепленные. ВСУ обошли их с помощью малых мобильных тактических групп, рассказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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спецоперация, новости, юрий кнутов, харьковская область, великая отечественная война, всу, вс рф
Спецоперация, Новости, Юрий Кнутов, Харьковская область, Великая Отечественная война, ВСУ, ВС РФ

Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны

04:00 14.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ использовали известную тактику, к которой гитлеровцы прибегали в 1941 году, а советские войска – в 1944 и 1945-м. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он объяснил, что речь идёт об обходе укрепрайонов, и сосредоточении сил в тылу с последующей атакой на слабо защищенные тыловые объекты.
- РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 04:00
Норин: у РФ есть шанс исправить свои ошибки в Харьковской области за исключением БалаклеиПродвижение войск киевского режима означает для союзных войск серьезную тактическую неудачу. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный историк Евгений Норин
В Харьковской области у российских войск не было сплошной линии фронта, были опорные пункты хорошо укрепленные. ВСУ обошли их с помощью малых мобильных тактических групп, рассказал эксперт.

Такая группа, это, как правило, два БМП, несколько бронеавтомобилей HMMWV, личный состав с противотанковыми ракетными комплексами и ПЗРК, и пулеметы крупнокалиберные. Вот они идут, одна-две группы, если встречают сопротивление, тут же отступают, ищут места, где можно через леса или поля обойти. А потом в тылу уже сосредотачиваются и ведут боевые действия более крупной группировкой. Вот эта тактика показала эффективность.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовХарьковская областьВеликая Отечественная войнаВСУВС РФ
 
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