https://ukraina.ru/20220914/1038676375.html
Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны
Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны - 14.09.2022 Украина.ру
Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны
Во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ использовали известную тактику, к которой гитлеровцы прибегали в 1941 году, а советские войска – в 1944 и 1945-м. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T04:00
2022-09-14T04:00
2022-09-14T04:00
спецоперация
новости
юрий кнутов
харьковская область
великая отечественная война
всу
вс рф
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Он объяснил, что речь идёт об обходе укрепрайонов, и сосредоточении сил в тылу с последующей атакой на слабо защищенные тыловые объекты.В Харьковской области у российских войск не было сплошной линии фронта, были опорные пункты хорошо укрепленные. ВСУ обошли их с помощью малых мобильных тактических групп, рассказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038626274.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, юрий кнутов, харьковская область, великая отечественная война, всу, вс рф
Спецоперация, Новости, Юрий Кнутов, Харьковская область, Великая Отечественная война, ВСУ, ВС РФ
Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времен Второй мировой войны
Во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ использовали известную тактику, к которой гитлеровцы прибегали в 1941 году, а советские войска – в 1944 и 1945-м. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру