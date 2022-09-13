https://ukraina.ru/20220913/1038685328.html
Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки составили более 800 человек – Минобороны РФ
Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки составили более 800 человек – Минобороны РФ - 13.09.2022 Украина.ру
Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки составили более 800 человек – Минобороны РФ
Ударами ВКС РФ за сутки убито и ранено более 800 человек, военнослужащих ВСУ и иностранных наемников в украинской армии, сообщает Минобороны РФ 13 сентября
2022-09-13T13:10
2022-09-13T13:10
2022-09-13T13:10
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Сообщается, что были нанесены удары по военным частям ВСУ на территории ДНР: в районах Славянска, Константиновки, Артемовска (Бахмут) и Курдюмовки.Подразделения 35-й бригады морской пехоты были поражены в районе Березнеговатого (Николаевская область), еще несколько подразделений в Запорожской области и Харькове.Также известно, что авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
https://ukraina.ru/20220912/1038641477.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, потери всу, всу, удары, днр
Новости, Минобороны РФ, потери ВСУ, ВСУ, удары, ДНР
Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки составили более 800 человек – Минобороны РФ
Ударами ВКС РФ за сутки убито и ранено более 800 человек, военнослужащих ВСУ и иностранных наемников в украинской армии, сообщает Минобороны РФ 13 сентября