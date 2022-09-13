Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки составили более 800 человек – Минобороны РФ - 13.09.2022 Украина.ру
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Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки составили более 800 человек – Минобороны РФ
Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки составили более 800 человек – Минобороны РФ - 13.09.2022 Украина.ру
Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки составили более 800 человек – Минобороны РФ
Ударами ВКС РФ за сутки убито и ранено более 800 человек, военнослужащих ВСУ и иностранных наемников в украинской армии, сообщает Минобороны РФ 13 сентября
2022-09-13T13:10
2022-09-13T13:10
новости
минобороны рф
потери всу
всу
удары
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Сообщается, что были нанесены удары по военным частям ВСУ на территории ДНР: в районах Славянска, Константиновки, Артемовска (Бахмут) и Курдюмовки.Подразделения 35-й бригады морской пехоты были поражены в районе Березнеговатого (Николаевская область), еще несколько подразделений в Запорожской области и Харькове.Также известно, что авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
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новости, минобороны рф, потери всу, всу, удары, днр
Новости, Минобороны РФ, потери ВСУ, ВСУ, удары, ДНР

Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки составили более 800 человек – Минобороны РФ

13:10 13.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии, Конашенков
Брифинг Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии, Конашенков
© Министерство обороны РФ
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Ударами ВКС РФ за сутки убито и ранено более 800 человек, военнослужащих ВСУ и иностранных наемников в украинской армии, сообщает Минобороны РФ 13 сентября
В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными.
Сообщается, что были нанесены удары по военным частям ВСУ на территории ДНР: в районах Славянска, Константиновки, Артемовска (Бахмут) и Курдюмовки.
Подразделения 35-й бригады морской пехоты были поражены в районе Березнеговатого (Николаевская область), еще несколько подразделений в Запорожской области и Харькове.
Также известно, что авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
Вчера, 12:51
Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и КупянскаВС РФ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожено до 250 военнослужащих противника, говорится в заявлении Министерства обороны России 12 сентября
 
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