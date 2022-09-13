https://ukraina.ru/20220913/1038673647.html

Харьковская область снова осталась без света

Харьковская область снова осталась без света - 13.09.2022 Украина.ру

Харьковская область снова осталась без света

Жители Харьковской области остались без света, в регионе перебои с электроснабжением. Об этом 13 сентября сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале

2022-09-13T09:37

2022-09-13T09:37

2022-09-13T09:37

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Харьковская область осталась без электроснабжения, заявил Тимошенко. По его словам, перебои вызваны обстрелами критической инфраструктуры. Во вторник, 13 сентября в Харькове остановили движение поездов метро. В пресс-службе харьковской подземки объяснили происшествие "техническими причинами".

https://ukraina.ru/20220913/1038666627.html

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новости, харьков, электричество, свет, метро