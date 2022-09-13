Харьковская область снова осталась без света - 13.09.2022 Украина.ру
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Харьковская область снова осталась без света
Харьковская область снова осталась без света - 13.09.2022 Украина.ру
Харьковская область снова осталась без света
Жители Харьковской области остались без света, в регионе перебои с электроснабжением. Об этом 13 сентября сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
2022-09-13T09:37
2022-09-13T09:37
новости
харьков
электричество
свет
метро
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Харьковская область осталась без электроснабжения, заявил Тимошенко. По его словам, перебои вызваны обстрелами критической инфраструктуры. Во вторник, 13 сентября в Харькове остановили движение поездов метро. В пресс-службе харьковской подземки объяснили происшествие "техническими причинами".
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новости, харьков, электричество, свет, метро
Новости, Харьков, электричество, свет, метро

Харьковская область снова осталась без света

09:37 13.09.2022
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Читать в
Жители Харьковской области остались без света, в регионе перебои с электроснабжением. Об этом 13 сентября сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
Харьковская область осталась без электроснабжения, заявил Тимошенко. По его словам, перебои вызваны обстрелами критической инфраструктуры.
"Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы. О результатах сообщу позже", - написал Тимошенко.
Во вторник, 13 сентября в Харькове остановили движение поездов метро. В пресс-службе харьковской подземки объяснили происшествие "техническими причинами".
- РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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