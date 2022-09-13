https://ukraina.ru/20220913/1038673521.html
В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном
В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном - 13.09.2022 Украина.ру
В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном
С армянской стороны есть убитые и раненые в результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян 13 сентября
2022-09-13T09:38
2022-09-13T09:38
2022-09-13T09:38
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армения
азербайджан
конфликт
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По его словам, азербайджанские войска наносят удары также по объектам гражданской инфраструктуры.Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже сообщили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.
https://ukraina.ru/20201005/1029135571.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армения, азербайджан, конфликт
Новости, Армения, Азербайджан, конфликт
В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном
С армянской стороны есть убитые и раненые в результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян 13 сентября