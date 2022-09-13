В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном - 13.09.2022 Украина.ру
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В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном
В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном - 13.09.2022 Украина.ру
В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном
С армянской стороны есть убитые и раненые в результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян 13 сентября
2022-09-13T09:38
2022-09-13T09:38
новости
армения
азербайджан
конфликт
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По его словам, азербайджанские войска наносят удары также по объектам гражданской инфраструктуры.Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже сообщили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.
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новости, армения, азербайджан, конфликт
Новости, Армения, Азербайджан, конфликт

В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном

09:38 13.09.2022
 
© PAN Photo / Перейти в фотобанкПрезидент Армении С. Саргсян посетил раненых в военном госпитале в Ереване
Президент Армении С. Саргсян посетил раненых в военном госпитале в Ереване
© PAN Photo
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С армянской стороны есть убитые и раненые в результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян 13 сентября
"С армянской стороны есть убитые и раненные. Данные уточняются", - заявил Торосян.
По его словам, азербайджанские войска наносят удары также по объектам гражданской инфраструктуры.
Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже сообщили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.
Нагорный Карабах Гянджа Азербайджан обстрел - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Заголовок открываемого материала
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