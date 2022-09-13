https://ukraina.ru/20220913/1038673521.html

В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном

В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном - 13.09.2022 Украина.ру

В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном

С армянской стороны есть убитые и раненые в результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян 13 сентября

2022-09-13T09:38

2022-09-13T09:38

2022-09-13T09:38

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армения

азербайджан

конфликт

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По его словам, азербайджанские войска наносят удары также по объектам гражданской инфраструктуры.Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже сообщили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.

https://ukraina.ru/20201005/1029135571.html

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2022

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новости, армения, азербайджан, конфликт