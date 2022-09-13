ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке в ЛНР, заявило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации в своем Telegram-канале
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.10 (время совпадает с мск) по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - сообщает представительство.
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