https://ukraina.ru/20220913/1038670693.html

ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS - 13.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке в ЛНР, заявило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации в своем Telegram-канале

2022-09-13T08:58

2022-09-13T08:58

2022-09-13T08:58

лнр

всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/48/1034324867_0:4:1187:671_1920x0_80_0_0_25af2b51b31d6cd5b22f8f6c3b47a9a5.jpg

Ранее украинская сторона нанесла удары по городу Сватово в ЛНР, используя РСЗО HIMARS.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220625/1034228177.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

лнр, всу, новости