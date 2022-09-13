ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS - 13.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS - 13.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке в ЛНР, заявило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации в своем Telegram-канале
2022-09-13T08:58
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Ранее украинская сторона нанесла удары по городу Сватово в ЛНР, используя РСЗО HIMARS.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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лнр, всу, новости
ЛНР, ВСУ, Новости

ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS

08:58 13.09.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
Читать в
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке в ЛНР, заявило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации в своем Telegram-канале

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.10 (время совпадает с мск) по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - сообщает представительство.

Ранее украинская сторона нанесла удары по городу Сватово в ЛНР, используя РСЗО HIMARS.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Северодонецк
25 июня, 10:20
«Звёзды соцсетей». Как артиллерия ЛНР уничтожает украинскую армиюПод Северодонецком и Лисичанском артиллерия Луганской народной республики - ствольная, минометы и реактивные системы залпового огня - громит украинские войска: разносит укрепления, попадает по движущейся бронетехнике, накрывает шрапнелью пехоту. Пушки, гаубицы и «Грады» все так же остаются «богом войны», только условия боя сильно изменились
 
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