Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Белоруссию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили ситуацию на границе Армении с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина
Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны.
Сообщалось о погибших и раненых. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже сообщили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.
"Премьер-министр Армении заявил, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Армении на разных участках границы. Никол Пашинян выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы правительства Армении, президент Франции "заявил о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности и подчеркнул необходимость деэскалации".
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