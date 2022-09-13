Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном - 13.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220913/1038669209.html
Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном
Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном - 13.09.2022 Украина.ру
Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили ситуацию на границе Армении с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина
2022-09-13T08:25
2022-09-13T08:25
пашинян
армения
азербайджан
новости
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102958/48/1029584872_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_d63b28b61b231c85e87a6559a9e1d9ab.jpg
Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны.Сообщалось о погибших и раненых. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже сообщили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.По данным пресс-службы правительства Армении, президент Франции "заявил о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности и подчеркнул необходимость деэскалации".
https://ukraina.ru/20210309/1030768206.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102958/48/1029584872_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_6ac332cc492c6ff723f83314213323ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пашинян, армения, азербайджан, новости, эммануэль макрон
Пашинян, Армения, Азербайджан, Новости, Эммануэль Макрон

Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном

08:25 13.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Белоруссию
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили ситуацию на границе Армении с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина
Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны.
Сообщалось о погибших и раненых. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже сообщили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.
"Премьер-министр Армении заявил, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Армении на разных участках границы. Никол Пашинян выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы правительства Армении, президент Франции "заявил о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности и подчеркнул необходимость деэскалации".
Пашинян астрология
9 марта 2021, 16:02
Премьер-министр, война и затмения. Астрологический портрет Никола ПашинянаПремьер-министр Армении Никол Пашинян - сегодня самый обсуждаемый политик Закавказья. В эти дни решается его судьба: если уличные протесты в Армении увенчаются успехом, Пашиняну не позавидуешь. В лучшем случае его ждёт просто отставка. Тем временем звёзды пророчат премьер-министру непростую судьбу
 
ПашинянАрменияАзербайджанНовостиЭммануэль Макрон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков
09:38В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном
09:37Харьковская область снова осталась без света
09:33В Харькове остановили метро
09:29Всё только начинается. Что на самом деле произошло в результате российских ударов по энергетике Украины
09:20"Сжиженные молекулы свободы": Пушков ответил Санду о цене на газ
09:17В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине
09:00Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября
08:58ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
08:56Япония будет расследовать преступления на Украине
08:48Житель Херсонской области бросил гранату в кафе за $150 от СБУ
08:41Российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о спецоперации
08:30"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"
08:25Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном
08:22"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором"
08:15Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю
08:11Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
08:07"Одни и те же ошибки": Гаспарян о возможном повторении "бучинского сценария" в Балаклее
08:02Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления
08:00Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в России
Лента новостейМолния