https://ukraina.ru/20220913/1038669209.html

Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном

Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном - 13.09.2022 Украина.ру

Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили ситуацию на границе Армении с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина

2022-09-13T08:25

2022-09-13T08:25

2022-09-13T08:25

пашинян

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эммануэль макрон

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Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны.Сообщалось о погибших и раненых. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже сообщили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.По данным пресс-службы правительства Армении, президент Франции "заявил о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности и подчеркнул необходимость деэскалации".

https://ukraina.ru/20210309/1030768206.html

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2022

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пашинян, армения, азербайджан, новости, эммануэль макрон