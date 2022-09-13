https://ukraina.ru/20220913/1038661937.html
"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства
"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства - 13.09.2022 Украина.ру
"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру напомнил предостережение Столтенберга о том, что если Киев закончит сопротивляться — страны не будет как государства
2022-09-13T04:22
2022-09-13T04:22
2022-09-13T04:22
новости
украина
киев
государство
йенс столтенберг
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Политолог раскритиковал то, что происходит в медиапространстве после так называемой "великой украинской перемоги" в харьковском направлении.Это специальная военная операция не будет легкой прогулкой, предупреждает эксперт. Украине терять нечего, уверен он. Столтенберг ясно дал понять, что если Украина закончит сопротивляться — ее не будет как государства. А если не будет государства — значит, они все окажутся на скамье подсудимых. Поэтому они готовы биться несмотря на серьёзные потери — люди типа Зеленского, Ермака и всех прочих спасают свои шкуры, добавил политолог.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220912/1038635738.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, государство, йенс столтенберг
Новости, Украина, Киев, государство, Йенс Столтенберг
"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру напомнил предостережение Столтенберга о том, что если Киев закончит сопротивляться — страны не будет как государства