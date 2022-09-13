"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства - 13.09.2022 Украина.ру
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"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства
"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства - 13.09.2022 Украина.ру
"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру напомнил предостережение Столтенберга о том, что если Киев закончит сопротивляться — страны не будет как государства
2022-09-13T04:22
2022-09-13T04:22
новости
украина
киев
государство
йенс столтенберг
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Политолог раскритиковал то, что происходит в медиапространстве после так называемой "великой украинской перемоги" в харьковском направлении.Это специальная военная операция не будет легкой прогулкой, предупреждает эксперт. Украине терять нечего, уверен он. Столтенберг ясно дал понять, что если Украина закончит сопротивляться — ее не будет как государства. А если не будет государства — значит, они все окажутся на скамье подсудимых. Поэтому они готовы биться несмотря на серьёзные потери — люди типа Зеленского, Ермака и всех прочих спасают свои шкуры, добавил политолог.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220912/1038635738.html
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новости, украина, киев, государство, йенс столтенберг
Новости, Украина, Киев, государство, Йенс Столтенберг

"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства

04:22 13.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру напомнил предостережение Столтенберга о том, что если Киев закончит сопротивляться — страны не будет как государства
Политолог раскритиковал то, что происходит в медиапространстве после так называемой "великой украинской перемоги" в харьковском направлении.
Эти бесконечные вопли мамкиных стратегов, каких-то кухарок, которые все размышляют про стратегию и тактику, как и что надо сделать. Я не знаю, что вы тогда все не в Генштабе, почему все в Телеграме сидите?
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Это специальная военная операция не будет легкой прогулкой, предупреждает эксперт.
Украине терять нечего, уверен он. Столтенберг ясно дал понять, что если Украина закончит сопротивляться — ее не будет как государства. А если не будет государства — значит, они все окажутся на скамье подсудимых. Поэтому они готовы биться несмотря на серьёзные потери — люди типа Зеленского, Ермака и всех прочих спасают свои шкуры, добавил политолог.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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