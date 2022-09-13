https://ukraina.ru/20220913/1038661937.html

"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства

"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства - 13.09.2022 Украина.ру

"СВО не будет лёгкой прогулкой": Гаспарян рассказал, на что готов Киев ради западного покровительства

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру напомнил предостережение Столтенберга о том, что если Киев закончит сопротивляться — страны не будет как государства

2022-09-13T04:22

2022-09-13T04:22

2022-09-13T04:22

новости

украина

киев

государство

йенс столтенберг

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Политолог раскритиковал то, что происходит в медиапространстве после так называемой "великой украинской перемоги" в харьковском направлении.Это специальная военная операция не будет легкой прогулкой, предупреждает эксперт. Украине терять нечего, уверен он. Столтенберг ясно дал понять, что если Украина закончит сопротивляться — ее не будет как государства. А если не будет государства — значит, они все окажутся на скамье подсудимых. Поэтому они готовы биться несмотря на серьёзные потери — люди типа Зеленского, Ермака и всех прочих спасают свои шкуры, добавил политолог.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220912/1038635738.html

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новости, украина, киев, государство, йенс столтенберг