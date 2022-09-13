Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"
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Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"
Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"
Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"
Местность в Харьковской области пересеченная и с большим количеством укрытий, поэтому бронетехника ВСУ там была менее уязвимой для действий российской авиации. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк Евгений Норин
2022-09-13T04:30
2022-09-13T04:30
норин
харьковская область
бронетехника
всу
авиация
новости
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Более того, эксперт утверждает, что специфика территории в сочетании с запоздалой реакцией российских военных на концентрацию боевой техники ВСУ на харьковском направлении привело к тому, что ВКС России не смогли остановить контрнаступление противника."Мы просто прошляпили серьезность обстановки. Поэтому ВКС РФ недостаточно оперативно отреагировали", - заявил он.Норин уверен, что союзные войска могут отыграть ситуацию обратно за исключением одной точки – Балаклеи.
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норин, харьковская область, бронетехника, всу, авиация, новости
Норин, Харьковская область, бронетехника, ВСУ, авиация, Новости

Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"

04:30 13.09.2022
 
© vk.com / WARCATS.RUЕвгений Норин
Евгений Норин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© vk.com / WARCATS.RU
Читать в
Местность в Харьковской области пересеченная и с большим количеством укрытий, поэтому бронетехника ВСУ там была менее уязвимой для действий российской авиации. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк Евгений Норин
Более того, эксперт утверждает, что специфика территории в сочетании с запоздалой реакцией российских военных на концентрацию боевой техники ВСУ на харьковском направлении привело к тому, что ВКС России не смогли остановить контрнаступление противника.
"Мы просто прошляпили серьезность обстановки. Поэтому ВКС РФ недостаточно оперативно отреагировали", - заявил он.
Норин уверен, что союзные войска могут отыграть ситуацию обратно за исключением одной точки – Балаклеи.
Евгений Норин интервью
10 сентября, 12:12
Евгений Норин: Россия прошляпила ВСУ под Изюмом и теперь обязана громить их ударные группировки
 
НоринХарьковская областьбронетехникаВСУавиацияНовости
 
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