https://ukraina.ru/20220913/1038626631.html

Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"

Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"

Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"

Местность в Харьковской области пересеченная и с большим количеством укрытий, поэтому бронетехника ВСУ там была менее уязвимой для действий российской авиации. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк Евгений Норин

2022-09-13T04:30

2022-09-13T04:30

2022-09-13T04:30

норин

харьковская область

бронетехника

всу

авиация

новости

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Более того, эксперт утверждает, что специфика территории в сочетании с запоздалой реакцией российских военных на концентрацию боевой техники ВСУ на харьковском направлении привело к тому, что ВКС России не смогли остановить контрнаступление противника."Мы просто прошляпили серьезность обстановки. Поэтому ВКС РФ недостаточно оперативно отреагировали", - заявил он.Норин уверен, что союзные войска могут отыграть ситуацию обратно за исключением одной точки – Балаклеи.

https://ukraina.ru/20220910/1038602711.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

норин, харьковская область, бронетехника, всу, авиация, новости