https://ukraina.ru/20220913/1038626631.html
Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"
Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"
Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"
Местность в Харьковской области пересеченная и с большим количеством укрытий, поэтому бронетехника ВСУ там была менее уязвимой для действий российской авиации. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк Евгений Норин
2022-09-13T04:30
2022-09-13T04:30
2022-09-13T04:30
норин
харьковская область
бронетехника
всу
авиация
новости
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Более того, эксперт утверждает, что специфика территории в сочетании с запоздалой реакцией российских военных на концентрацию боевой техники ВСУ на харьковском направлении привело к тому, что ВКС России не смогли остановить контрнаступление противника."Мы просто прошляпили серьезность обстановки. Поэтому ВКС РФ недостаточно оперативно отреагировали", - заявил он.Норин уверен, что союзные войска могут отыграть ситуацию обратно за исключением одной точки – Балаклеи.
https://ukraina.ru/20220910/1038602711.html
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
норин, харьковская область, бронетехника, всу, авиация, новости
Норин, Харьковская область, бронетехника, ВСУ, авиация, Новости
Норин: "Мы прошляпили серьезность обстановки"
Местность в Харьковской области пересеченная и с большим количеством укрытий, поэтому бронетехника ВСУ там была менее уязвимой для действий российской авиации. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк Евгений Норин
Более того, эксперт утверждает, что специфика территории в сочетании с запоздалой реакцией российских военных на концентрацию боевой техники ВСУ на харьковском направлении привело к тому, что ВКС России не смогли остановить контрнаступление противника.
"Мы просто прошляпили серьезность обстановки. Поэтому ВКС РФ недостаточно оперативно отреагировали", - заявил он.
Норин уверен, что союзные войска могут отыграть ситуацию обратно за исключением одной точки – Балаклеи.