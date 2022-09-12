https://ukraina.ru/20220912/1038647036.html
В Киеве Елизавета II может сменить Щорса
В Киеве Елизавета II может сменить Щорса - 12.09.2022 Украина.ру
В Киеве Елизавета II может сменить Щорса
На Украине появилась петиция о замене памятника командиру РККА Николаю Щорсу на монумент умершей на днях королевы Великобритании Елизавете II. Текст обращения опубликован на сайте "Электронные петиции" 12 сентября
2022-09-12T14:40
2022-09-12T14:40
2022-09-12T14:40
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елизавета ii
владимир зеленский
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электронная петиция
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Автор петиции – доцент кафедры национальной экономики и публичного управления КНЭУ (Киевского национального экономического университета) Антон Осьмак.За 4 часа петицию подписали 496 человек из 6 тыс. необходимых. До конца голосования осталось 59 суток.Памятник Щорсу был установлен в столице УССР в 1954 году, к трехсотлетию объединения России и Украины в результате Переяславкой Рады. С 1991 года памятник многократно подвергался актам вандалов. Националистически настроенные активисты постоянно предлагали снести монумент, несмотря на заверения мэра Киева Виталия Кличко о том, что этого сделано не будет. В 2017 году коню Щорса неизвестные злоумышленники отпилили ногу.Власти Украины и ряд граждан страны публично прощаются с королевой Елизаветой: в Киеве несут цветы к посольству Великобритании, первые лица государства выражают свои соболезнования, Владимир Зеленский устроил очередную фотосессию, позируя в военной форме за столом, на котором стоит фотография королевы.Елизавета выражала свою поддержку украинской власти, носила желто-голубые наряды и поощряла поставки оружия на Украину.
https://ukraina.ru/20220912/1038646475.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, елизавета ii, владимир зеленский, украина, киев, памятник, щорс, электронная петиция, королева
Новости, Елизавета II, Владимир Зеленский, Украина, Киев, памятник, Щорс, электронная петиция, Королева
В Киеве Елизавета II может сменить Щорса
На Украине появилась петиция о замене памятника командиру РККА Николаю Щорсу на монумент умершей на днях королевы Великобритании Елизавете II. Текст обращения опубликован на сайте "Электронные петиции" 12 сентября
В рамках декоммунизации и дерусификации, а также в ознаменование большого уважения к Британскому народу, который вместе с правительством Великобритании является крупнейшим союзником Украины в борьбе против оккупанта, предлагается на месте памятника Николаю Щорсу на бульваре Шевченко в Киеве, который подлежит демонтажу, установить монумент в честь Королевы Великобритании Елизаветы II
Автор петиции – доцент кафедры национальной экономики и публичного управления КНЭУ (Киевского национального экономического университета) Антон Осьмак.
За 4 часа петицию подписали 496 человек из 6 тыс. необходимых. До конца голосования осталось 59 суток.
Памятник Щорсу был установлен в столице УССР в 1954 году, к трехсотлетию объединения России и Украины в результате Переяславкой Рады. С 1991 года памятник многократно подвергался актам вандалов. Националистически настроенные активисты постоянно предлагали снести монумент, несмотря на заверения мэра Киева Виталия Кличко о том, что этого сделано не будет. В 2017 году коню Щорса неизвестные злоумышленники отпилили ногу.
Власти Украины и ряд граждан страны публично прощаются с королевой Елизаветой: в Киеве несут цветы к посольству Великобритании, первые лица государства выражают свои соболезнования, Владимир Зеленский устроил очередную фотосессию, позируя в военной форме за столом, на котором стоит фотография королевы.
Елизавета выражала свою поддержку украинской власти, носила желто-голубые наряды и поощряла поставки оружия на Украину.