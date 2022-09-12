https://ukraina.ru/20220912/1038647036.html

В Киеве Елизавета II может сменить Щорса

В Киеве Елизавета II может сменить Щорса - 12.09.2022 Украина.ру

В Киеве Елизавета II может сменить Щорса

На Украине появилась петиция о замене памятника командиру РККА Николаю Щорсу на монумент умершей на днях королевы Великобритании Елизавете II. Текст обращения опубликован на сайте "Электронные петиции" 12 сентября

2022-09-12T14:40

2022-09-12T14:40

2022-09-12T14:40

новости

елизавета ii

владимир зеленский

украина

киев

памятник

щорс

электронная петиция

королева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038646786_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_5868fa39a5ba62096b23b6f73b09f7f5.jpg

Автор петиции – доцент кафедры национальной экономики и публичного управления КНЭУ (Киевского национального экономического университета) Антон Осьмак.За 4 часа петицию подписали 496 человек из 6 тыс. необходимых. До конца голосования осталось 59 суток.Памятник Щорсу был установлен в столице УССР в 1954 году, к трехсотлетию объединения России и Украины в результате Переяславкой Рады. С 1991 года памятник многократно подвергался актам вандалов. Националистически настроенные активисты постоянно предлагали снести монумент, несмотря на заверения мэра Киева Виталия Кличко о том, что этого сделано не будет. В 2017 году коню Щорса неизвестные злоумышленники отпилили ногу.Власти Украины и ряд граждан страны публично прощаются с королевой Елизаветой: в Киеве несут цветы к посольству Великобритании, первые лица государства выражают свои соболезнования, Владимир Зеленский устроил очередную фотосессию, позируя в военной форме за столом, на котором стоит фотография королевы.Елизавета выражала свою поддержку украинской власти, носила желто-голубые наряды и поощряла поставки оружия на Украину.

https://ukraina.ru/20220912/1038646475.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, елизавета ii, владимир зеленский, украина, киев, памятник, щорс, электронная петиция, королева