https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html

Предотвращенные теракты, обесточенные районы Харькова. Главное на Украине на 12:00 12 сентября

Предотвращенные теракты, обесточенные районы Харькова. Главное на Украине на 12:00 12 сентября - 12.09.2022 Украина.ру

Предотвращенные теракты, обесточенные районы Харькова. Главное на Украине на 12:00 12 сентября

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T12:00

2022-09-12T12:00

2022-09-12T13:15

хроники

теракт

фсб

обстрелы

электричество

харьковская область

эксклюзив

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На Украине ликвидируют последствия перебоев с электроэнергией, ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области, ФСБ предотвратили серию терактов на освобожденных территориях.Перебои с электричеством на востоке УкраиныКоммунальные службы Украины ликвидируют последствия ночного блэкаута. Так, в пресс-службе «Харьковоблэнерго» сообщили о том, что в Харькове только два района (Новобаварский и Основянский) остались обесточены.Тем не менее украинские СМИ сообщают, что харьковское метро по-прежнему остановлено, и люди добираются на работу пешком.В половине Полтавской области наблюдаются перебои в работе интернета и связи оператора Lifecell, также затруднена работа оператора «Киевстар».Сообщается также о восстановлении электроснабжения в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.Накануне, 11 сентября, несколько восточных областей Украины оказались полностью или частично обесточены. Советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о ракетном ударе по теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове, в результате которого Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Запорожская и Донецкая область остались без электричества.Эту же информацию подтвердил замглавы ОП Кирилл Тимошенко и президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к гражданам.Несмотря на то, что на утро 12 сентября коммунальные службы заявили о восстановлении 80% электроснабжения, украинские железные дороги «Укрзалізниця» сообщили об отмене пригородных электричек в Харьков, Змиев и Лозовую.Уточнялось также, что рейсы из Киева в Харьков следуют по расписанию, поезда из Одессы и Ивано-Франковска прибудут в Харьков с опозданием на почти сорок минут.Обстрел Курской областиВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом в первой половине дня сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Он сообщил, что пострадавших нет, но установлены повреждения восьми частных домов, надворных построек, заборов и частного автомобиля.Известно, что после обстрела район поселка был обесточен, поврежден газопровод. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электро- и газоснабжения.Кроме того, Telegram-канал Mash сообщил об атаке украинской армии по КПП «Зерново» в Брянской области, в результате чего были ранены трое военнослужащих.По информации канала, опорный пост пункта пропуска атаковал украинский беспилотник.Украинская сторона не комментировала это происшествие.ФСБ предотвратила серию терактовВ понедельник 12 сентября Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении серии терактов в Херсонской области и Крыму.Уточняется, что целью предполагаемых терактов были представители местных властей.Уточняется, что ФСБ установила исполнителей и пособников операции иностранной спецслужбы, определила каналы связи и способы финансирования. Улики изъяты.Кроме того, убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры, о котором накануне сообщал ряд СМИ, оказалось инсценировкой, чтобы спасти ему жизнь. Об этом чиновник рассказал 12 сентября в эфире «Первого канала».Ранее издание Украина.ру сообщало, что киевский режим перешел к тактике террора на освобожденных территориях, устраивая покушения на граждан Украины, которые сотрудничают с ВС РФ и работают в военно-гражданских администрациях, сформированных после освобождения городов.Так, 8 июня в Херсоне террористы предприняли попытку убить главу регионального управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Самодельная бомба взорвалась неподалеку от его машины, Соболев получил довольно серьезные ранения.Через несколько дней, 22 июня, другой взрыв прогремел в Чернобаевке. Целью покушения стал глава военно-гражданской администрации Юрий Турулёв. Чиновник, по счастливой случайности, был лишь легко ранен.В конце же июня в Херсоне был убит сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину, Савлученко скончался на месте. В отличии от других чиновников, он, по утверждению главы ВГА Владимира Сальдо, не имел отношения ни к военной, ни к административной работе, занимался только делами молодежи.Также 11 июля было совершено покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористам, все же удалось добраться до него. Министерством обороны России был установлен факт отправления боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Он находится в медикаментозной коме, проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.

https://ukraina.ru/20220907/1038518842.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, теракт, фсб, обстрелы, электричество, харьковская область, эксклюзив