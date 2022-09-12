"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды - 12.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220912/1038636689.html
"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды
"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды - 12.09.2022 Украина.ру
"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды
Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему в городе нет питьевой воды и посетовал, что жители обвиняют в этом городскую власть, передает 12 сентября издание "Страна.UA"
2022-09-12T11:02
2022-09-12T11:02
новости
николаев
вода
труба
мэр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/71/1018777118_0:48:961:588_1920x0_80_0_0_0dca25321eae563fe043a707f0dc787f.jpg
Он объяснил, что причина отсутствия нормальной воды в повреждении труб между Днепром (Днепропетровском) и Николаевом в ходе боев.Мэр отметил, что из-за продолжающихся боевых действий, восстановить эти трубы пока невозможно.
https://ukraina.ru/20220908/1038537801.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/71/1018777118_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_41aa951d7d58a843ba7fecefc8b4de9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, николаев, вода, труба, мэр
Новости, Николаев, вода, Труба, мэр

"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды

11:02 12.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр СенкевичМэр Николаева Александр Сенкевич
Мэр Николаева Александр Сенкевич - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Сенкевич
Читать в
Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему в городе нет питьевой воды и посетовал, что жители обвиняют в этом городскую власть, передает 12 сентября издание "Страна.UA"
К сожалению, много людей до сих пор обвиняют Николаевскую городскую власть в том, что нет питьевой воды в кране, и не могут просто слепить две вещи: если бы была возможность подать эту питьевую воду, мы бы ее дали.
Он объяснил, что причина отсутствия нормальной воды в повреждении труб между Днепром (Днепропетровском) и Николаевом в ходе боев.
Мэр отметил, что из-за продолжающихся боевых действий, восстановить эти трубы пока невозможно.
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 07:37
ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерьВСУ прекратили наступление на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь, сообщили в Минобороны России
 
НовостиНиколаевводаТрубамэр
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:50Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
13:45ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту
13:27В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой
13:22Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом
13:12ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти
13:07"Скоро наши придут!". Как подросток из Николаева стал героем-антифашистом
12:51Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска
12:27Какие проблемы Киев хочет создать для России, обстреливая энергетическую инфраструктуру - Алексей Зубец
12:24Разрушить сердце экономики. Зачем ВСУ бьет по энергообъектам
12:20Новый этап СВО: удары наносятся по энергетическим объектам. Что дальше?
12:00Что кубанские казаки делают с украинскими диверсантами
12:00Предотвращенные теракты, обесточенные районы Харькова. Главное на Украине на 12:00 12 сентября
11:50Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2"
11:45Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой
11:15Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – Hurriyet
11:02"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды
10:59Два района Харькова остаются обесточенными
10:55"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому
10:45"Россия уже здесь, мы ощущаем себя ее частью": в Запорожской области ответили, когда пройдет референдум
10:38Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой
Лента новостейМолния