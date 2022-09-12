https://ukraina.ru/20220912/1038636689.html
"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды
"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды - 12.09.2022 Украина.ру
"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды
Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему в городе нет питьевой воды и посетовал, что жители обвиняют в этом городскую власть, передает 12 сентября издание "Страна.UA"
2022-09-12T11:02
2022-09-12T11:02
2022-09-12T11:02
новости
николаев
вода
труба
мэр
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Он объяснил, что причина отсутствия нормальной воды в повреждении труб между Днепром (Днепропетровском) и Николаевом в ходе боев.Мэр отметил, что из-за продолжающихся боевых действий, восстановить эти трубы пока невозможно.
https://ukraina.ru/20220908/1038537801.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николаев, вода, труба, мэр
Новости, Николаев, вода, Труба, мэр
"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды
Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему в городе нет питьевой воды и посетовал, что жители обвиняют в этом городскую власть, передает 12 сентября издание "Страна.UA"