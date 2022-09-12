В Курской области новые обстрелы - губернатор
Губернатор Курской области Роман Старовойт об очередном обстреле поселка Теткино. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале 12 сентября
"Сегодня утром ВСУ снова обстреляли поселок Теткино. Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль", - сообщил губернатор.
Он добавил, что район обстрела обесточен, есть повреждения газопровода.
Известно, что на место уже прибыли ремонтные бригады, они приступили к восстановлению электроснабжения, ведет работу и газовая служба.
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