В Курской области новые обстрелы - губернатор

Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении Контрнаступление ВСУ на Харьковщине было необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, это было условие западных лидеров, поэтому Киев не считал, какие там будут потери объяснил в интервью Украина.ру политолог и радиоведущий Армен Гаспарян