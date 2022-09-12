В Курской области новые обстрелы - губернатор
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220912/1038627736.html
В Курской области новые обстрелы - губернатор
В Курской области новые обстрелы - губернатор
В Курской области новые обстрелы - губернатор
Губернатор Курской области Роман Старовойт об очередном обстреле поселка Теткино. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале 12 сентября
2022-09-12T09:19
2022-09-12T09:19
новости
курская область
обстрелы
губернатор
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/36/1034283609_0:159:935:685_1920x0_80_0_0_58e2bc42f0b06921207aecbeb9c33ad7.jpg.webp
Он добавил, что район обстрела обесточен, есть повреждения газопровода.Известно, что на место уже прибыли ремонтные бригады, они приступили к восстановлению электроснабжения, ведет работу и газовая служба.
https://ukraina.ru/20220912/1038624387.html
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/36/1034283609_22:0:935:685_1920x0_80_0_0_2caf0880475f16f933dfcd5a76082a13.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, обстрелы, губернатор, всу
Новости, Курская область, обстрелы, губернатор, ВСУ

В Курской области новые обстрелы - губернатор

09:19 12.09.2022
 
© Фото : Роман Старовойт / Telegramобломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область
обломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Читать в
Губернатор Курской области Роман Старовойт об очередном обстреле поселка Теткино. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале 12 сентября
"Сегодня утром ВСУ снова обстреляли поселок Теткино. Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль", - сообщил губернатор.
Он добавил, что район обстрела обесточен, есть повреждения газопровода.
Известно, что на место уже прибыли ремонтные бригады, они приступили к восстановлению электроснабжения, ведет работу и газовая служба.
историк и писатель Армен Гаспарян
04:45
Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направленииКонтрнаступление ВСУ на Харьковщине было необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, это было условие западных лидеров, поэтому Киев не считал, какие там будут потери объяснил в интервью Украина.ру политолог и радиоведущий Армен Гаспарян
 
НовостиКурская областьобстрелыгубернаторВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06"Укрзализныця" отменила электрички в Харьков, Змиев и Лозовую
10:05Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell
09:53Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту
09:34Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября
09:24ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и Крыма
09:19В Курской области новые обстрелы - губернатор
08:55Неожиданный шаг НАТО навстречу Украине
08:20Подружки Сороса. Харизматикам здесь не место
08:00"Европейцам придется испить эту чашу до дна": эксперт о надвигающейся зиме
07:30Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович
07:15"Северный поток" уничтожает украинский бардак – эксперт
07:00Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог
06:45Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача
06:30"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт
06:00Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович
05:30Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике
05:15Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области
05:00В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович
04:45Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении
04:30Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем
Лента новостейМолния