Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области - 12.09.2022 Украина.ру
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Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области
Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области - 12.09.2022 Украина.ру
Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области, в отличие от Херсонской, местность пересечённая и с большим количеством укрытий, поэтому бронетехника ВСУ там была менее уязвимой для действий российской авиации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
2022-09-12T05:15
2022-09-12T05:15
новости
спецоперация
евгений норин
вкс
всу
харьковская область
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По его словам, это, в сочетании с запоздалой реакцией российских военных на концентрацию боевой техники ВСУ на харьковском направлении, стало причиной того, что ВКС России не смогли остановить контрнаступление противника.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038127067.html
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новости, спецоперация, евгений норин, вкс, всу, харьковская область
Новости, Спецоперация, Евгений Норин, ВКС, ВСУ, Харьковская область

Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области

05:15 12.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
В Харьковской области, в отличие от Херсонской, местность пересечённая и с большим количеством укрытий, поэтому бронетехника ВСУ там была менее уязвимой для действий российской авиации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
По его словам, это, в сочетании с запоздалой реакцией российских военных на концентрацию боевой техники ВСУ на харьковском направлении, стало причиной того, что ВКС России не смогли остановить контрнаступление противника.

Мы просто прошляпили серьёзность обстановки. Поэтому ВКС РФ недостаточно оперативно отреагировали

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Юрий Кнутов интервью
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Юрий Кнутов: Россия сорвала крупное наступление ВСУ, но впереди битва с натовским оружием
 
НовостиСпецоперацияЕвгений НоринВКСВСУХарьковская область
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области
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