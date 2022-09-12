https://ukraina.ru/20220912/1038622004.html

Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области

Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области - 12.09.2022 Украина.ру

Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области, в отличие от Херсонской, местность пересечённая и с большим количеством укрытий, поэтому бронетехника ВСУ там была менее уязвимой для действий российской авиации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин

2022-09-12T05:15

2022-09-12T05:15

2022-09-12T05:15

новости

спецоперация

евгений норин

вкс

всу

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По его словам, это, в сочетании с запоздалой реакцией российских военных на концентрацию боевой техники ВСУ на харьковском направлении, стало причиной того, что ВКС России не смогли остановить контрнаступление противника.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038127067.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, евгений норин, вкс, всу, харьковская область