https://ukraina.ru/20220912/1038622004.html
Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области
Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области - 12.09.2022 Украина.ру
Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области, в отличие от Херсонской, местность пересечённая и с большим количеством укрытий, поэтому бронетехника ВСУ там была менее уязвимой для действий российской авиации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
2022-09-12T05:15
2022-09-12T05:15
2022-09-12T05:15
новости
спецоперация
евгений норин
вкс
всу
харьковская область
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По его словам, это, в сочетании с запоздалой реакцией российских военных на концентрацию боевой техники ВСУ на харьковском направлении, стало причиной того, что ВКС России не смогли остановить контрнаступление противника.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038127067.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, евгений норин, вкс, всу, харьковская область
Новости, Спецоперация, Евгений Норин, ВКС, ВСУ, Харьковская область
Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области, в отличие от Херсонской, местность пересечённая и с большим количеством укрытий, поэтому бронетехника ВСУ там была менее уязвимой для действий российской авиации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин