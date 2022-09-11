Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНР - 11.09.2022 Украина.ру
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Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНР
Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНР - 11.09.2022 Украина.ру
Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНР
Часть жителей Купянска и Красного Лимана, в районе которых обострилась обстановка, эвакуируются из этих городов через Сватово (ЛНР). Об этом заявил журналистам 10 сентября официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко
2022-09-11T09:04
2022-09-11T09:33
новости
эвакуация
днр
лнр
харьковская область
красный лиман
купянск
спецоперация
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Он отметил, что через блокпост на границе республики отмечается движение большого количества жителей Купянска (Хаоьковская область), которые покидают город. Некоторые жители уезжают также из Красного Лимана (ДНР).", - пояснил Филипоненко.Ранее различные СМИ со ссылкой на военных корреспондентов опровергли сообщения о захвате Красного Лимана войсками киевского режима.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в городе, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики, "достаточно тяжелая".
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новости, эвакуация, днр, лнр, харьковская область, красный лиман, купянск, спецоперация
Новости, эвакуация, ДНР, ЛНР, Харьковская область, Красный Лиман, Купянск, Спецоперация

Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНР

09:04 11.09.2022 (обновлено: 09:33 11.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Часть жителей Купянска и Красного Лимана, в районе которых обострилась обстановка, эвакуируются из этих городов через Сватово (ЛНР). Об этом заявил журналистам 10 сентября официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко
Он отметил, что через блокпост на границе республики отмечается движение большого количества жителей Купянска (Хаоьковская область), которые покидают город. Некоторые жители уезжают также из Красного Лимана (ДНР).

Здесь мы можем наблюдать, что в максимально ускоренном, упрощенном порядке машины проходят досмотр из Купянска и Красного Лимана и доходят до города Сватово, где им оказывается помощь

Иван Филипоненко
Официальный представитель Народной милици ЛНР
", - пояснил Филипоненко.
Ранее различные СМИ со ссылкой на военных корреспондентов опровергли сообщения о захвате Красного Лимана войсками киевского режима.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2022
08:45
Военный историк рассказал о сложностях при эвакуации жителей Купянска и ИзюмаВоенный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру рассказал о сложностях "изюмско-купянской оборонительной операции" и эвакуации местных жителей
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в городе, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики, "достаточно тяжелая".
 
НовостиэвакуацияДНРЛНРХарьковская областьКрасный ЛиманКупянскСпецоперация
 
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