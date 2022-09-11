https://ukraina.ru/20220911/1038617409.html

Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНР

Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНР - 11.09.2022 Украина.ру

Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНР

Часть жителей Купянска и Красного Лимана, в районе которых обострилась обстановка, эвакуируются из этих городов через Сватово (ЛНР). Об этом заявил журналистам 10 сентября официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко

2022-09-11T09:04

2022-09-11T09:04

2022-09-11T09:33

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Он отметил, что через блокпост на границе республики отмечается движение большого количества жителей Купянска (Хаоьковская область), которые покидают город. Некоторые жители уезжают также из Красного Лимана (ДНР).", - пояснил Филипоненко.Ранее различные СМИ со ссылкой на военных корреспондентов опровергли сообщения о захвате Красного Лимана войсками киевского режима.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в городе, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики, "достаточно тяжелая".

https://ukraina.ru/20220911/1038614697.html

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новости, эвакуация, днр, лнр, харьковская область, красный лиман, купянск, спецоперация