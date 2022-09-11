https://ukraina.ru/20220911/1038614923.html

Носович объяснил наглую риторику Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО"

Носович объяснил наглую риторику Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО" - 11.09.2022 Украина.ру

Носович объяснил наглую риторику Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО"

Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович в интервью изданию Украина.ру объяснил, что риторика Эстонии о Балтике как внутреннем море НАТО подкреплена исключительно надеждой на то, что НАТО будет воевать за Прибалтику, если они когда-нибудь "нарвутся" на военный ответ России

2022-09-11T09:00

2022-09-11T09:00

2022-09-11T09:00

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"Ничего более. Та же самая Эстония – она, что касается ее собственной оборонительной стратегии, готовится к партизанской войне. На днях была об этом новость, они там собираются, в случае российского вторжения - уходить в леса, возрождать традиции "Лесных братьев". В Латвии и Литве, я вас уверяю, ситуация точно такая же. Там речь не идет о том, чтобы самим воевать с Россией, причем полноценно воевать, как государство с государством. Предполагается, что они все либо сбегут, либо уйдут в леса партизанить, будут дожидаться, когда к ним придут на подмогу союзники по НАТО", - сказал политолог.По его словам, ключевым вопросом является придут ли НАТО на помощь.В августе министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Финляндия после вступления в НАТО и Эстония намерены интегрировать береговую оборону, способную якобы закрыть российским кораблям выход в Балтийское море и сделать его внутренним морем НАТО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эстония, новости, эксперт, балтика, нато, россия