Носович объяснил наглую риторику Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО" - 11.09.2022 Украина.ру
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Носович объяснил наглую риторику Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО"
Носович объяснил наглую риторику Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО" - 11.09.2022 Украина.ру
Носович объяснил наглую риторику Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО"
Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович в интервью изданию Украина.ру объяснил, что риторика Эстонии о Балтике как внутреннем море НАТО подкреплена исключительно надеждой на то, что НАТО будет воевать за Прибалтику, если они когда-нибудь "нарвутся" на военный ответ России
2022-09-11T09:00
2022-09-11T09:00
эстония
новости
эксперт
балтика
нато
россия
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"Ничего более. Та же самая Эстония – она, что касается ее собственной оборонительной стратегии, готовится к партизанской войне. На днях была об этом новость, они там собираются, в случае российского вторжения - уходить в леса, возрождать традиции "Лесных братьев". В Латвии и Литве, я вас уверяю, ситуация точно такая же. Там речь не идет о том, чтобы самим воевать с Россией, причем полноценно воевать, как государство с государством. Предполагается, что они все либо сбегут, либо уйдут в леса партизанить, будут дожидаться, когда к ним придут на подмогу союзники по НАТО", - сказал политолог.По его словам, ключевым вопросом является придут ли НАТО на помощь.В августе министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Финляндия после вступления в НАТО и Эстония намерены интегрировать береговую оборону, способную якобы закрыть российским кораблям выход в Балтийское море и сделать его внутренним морем НАТО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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эстония, новости, эксперт, балтика, нато, россия
Эстония, Новости, эксперт, Балтика, НАТО, Россия

Носович объяснил наглую риторику Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО"

09:00 11.09.2022
 
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
- РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
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Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович в интервью изданию Украина.ру объяснил, что риторика Эстонии о Балтике как внутреннем море НАТО подкреплена исключительно надеждой на то, что НАТО будет воевать за Прибалтику, если они когда-нибудь "нарвутся" на военный ответ России
"Ничего более. Та же самая Эстония – она, что касается ее собственной оборонительной стратегии, готовится к партизанской войне. На днях была об этом новость, они там собираются, в случае российского вторжения - уходить в леса, возрождать традиции "Лесных братьев". В Латвии и Литве, я вас уверяю, ситуация точно такая же. Там речь не идет о том, чтобы самим воевать с Россией, причем полноценно воевать, как государство с государством. Предполагается, что они все либо сбегут, либо уйдут в леса партизанить, будут дожидаться, когда к ним придут на подмогу союзники по НАТО", - сказал политолог.
По его словам, ключевым вопросом является придут ли НАТО на помощь.

"Руководители этих стран внушили себе, что придут, иначе быть не может. Поэтому они с Россией такие - довольно смелые", - заключил Носович.

В августе министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Финляндия после вступления в НАТО и Эстония намерены интегрировать береговую оборону, способную якобы закрыть российским кораблям выход в Балтийское море и сделать его внутренним морем НАТО.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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