Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований - 11.09.2022 Украина.ру
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Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований
Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований - 11.09.2022 Украина.ру
Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке
2022-09-11T08:15
2022-09-11T08:15
оружие
терроризм
сша
колташов
новости
эксперт
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По его словам, сейчас происходит укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай.Отсюда попытки Запада активизировать деятельность террористических формирований.По его словам, постпред России при ООН Василий Небензя правильно оценивает ситуацию. США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран, постоянно отвлекая их на борьбу с различными террористическими формированиями."Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации", - отметил Колташов.Накануне Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оружие, терроризм, сша, колташов, новости, эксперт
оружие, терроризм, США, Колташов, Новости, эксперт

Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований

08:15 11.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВасилий Колташов
Василий Колташов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке
По его словам, сейчас происходит укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай.
Отсюда попытки Запада активизировать деятельность террористических формирований.

"Чтобы там воспрепятствовать интеграционным процессам, которые идут вопреки американским интересам и могут зайти очень далеко, особенно если в Бразилии сменится руководство. Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру", - сказал эксперт.

По его словам, постпред России при ООН Василий Небензя правильно оценивает ситуацию. США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран, постоянно отвлекая их на борьбу с различными террористическими формированиями.
"Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации", - отметил Колташов.
Накануне Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
оружиетерроризмСШАКолташовНовостиэксперт
 
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