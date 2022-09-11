https://ukraina.ru/20220911/1038613977.html

Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований

Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований - 11.09.2022 Украина.ру

Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке

2022-09-11T08:15

2022-09-11T08:15

2022-09-11T08:15

оружие

терроризм

сша

колташов

новости

эксперт

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По его словам, сейчас происходит укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай.Отсюда попытки Запада активизировать деятельность террористических формирований.По его словам, постпред России при ООН Василий Небензя правильно оценивает ситуацию. США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран, постоянно отвлекая их на борьбу с различными террористическими формированиями."Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации", - отметил Колташов.Накануне Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, терроризм, сша, колташов, новости, эксперт