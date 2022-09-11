https://ukraina.ru/20220911/1038613977.html
Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований
Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований - 11.09.2022 Украина.ру
Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке
2022-09-11T08:15
2022-09-11T08:15
2022-09-11T08:15
оружие
терроризм
сша
колташов
новости
эксперт
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По его словам, сейчас происходит укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай.Отсюда попытки Запада активизировать деятельность террористических формирований.По его словам, постпред России при ООН Василий Небензя правильно оценивает ситуацию. США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран, постоянно отвлекая их на борьбу с различными террористическими формированиями."Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации", - отметил Колташов.Накануне Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие, терроризм, сша, колташов, новости, эксперт
Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке
По его словам, сейчас происходит укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай.
Отсюда попытки Запада активизировать деятельность террористических формирований.
"Чтобы там воспрепятствовать интеграционным процессам, которые идут вопреки американским интересам и могут зайти очень далеко, особенно если в Бразилии сменится руководство. Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру", - сказал эксперт.
По его словам, постпред России при ООН Василий Небензя правильно оценивает ситуацию. США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран, постоянно отвлекая их на борьбу с различными террористическими формированиями.
"Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации", - отметил Колташов.
Накануне Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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