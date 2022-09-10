"Не смогли принять удар на себя": Алехин об ошибке ВС РФ на изюмско-балаклейском направлении - 10.09.2022 Украина.ру
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"Не смогли принять удар на себя": Алехин об ошибке ВС РФ на изюмско-балаклейском направлении
"Не смогли принять удар на себя": Алехин об ошибке ВС РФ на изюмско-балаклейском направлении - 10.09.2022 Украина.ру
"Не смогли принять удар на себя": Алехин об ошибке ВС РФ на изюмско-балаклейском направлении
В Генштабе РФ и в штабах группировок войск не учли, на каком именно направлении будет наступление ВСУ, поэтому армии России не хватило сил и средств, которые могли бы принять удар на себя на изюмско-балаклейском направлении, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-10T11:13
2022-09-10T11:13
новости
геннадий алехин
всу
вс рф
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Он рассказал, что в Генштабе РФ и в штабах группировок войск знали, что ВСУ подтягивают резервы, концентрируют войска и собираются наступать не только под Херсоном, но и под Харьковом.По его мнению, российских сил и средств оказалось недостаточно, а резервы опоздали, если на юге резервы подошли через три часа после удара, то сейчас они подошли позднее.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220910/1038603985.html
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новости, геннадий алехин, всу, вс рф
Новости, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ

"Не смогли принять удар на себя": Алехин об ошибке ВС РФ на изюмско-балаклейском направлении

11:13 10.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В Генштабе РФ и в штабах группировок войск не учли, на каком именно направлении будет наступление ВСУ, поэтому армии России не хватило сил и средств, которые могли бы принять удар на себя на изюмско-балаклейском направлении, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в Генштабе РФ и в штабах группировок войск знали, что ВСУ подтягивают резервы, концентрируют войска и собираются наступать не только под Херсоном, но и под Харьковом.
Но они не совсем учли, на каком именно направлении будет наступление. Они создали плацдарм под Андреевкой и могли наступать и в сторону Балаклеи, и прямо идти на Славянск, и принять еще какое-то решение. Я не скажу, что мы их проморгали, но украинцы ударили в том направлении, где мы, может быть, и ожидали их, но у нас не было столько сил и средств, которые могли бы принять удар на себя.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, российских сил и средств оказалось недостаточно, а резервы опоздали, если на юге резервы подошли через три часа после удара, то сейчас они подошли позднее.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.09.2022
08:09
Как контрабанда украинского оружия может испортить Европу. И что делать с этим России
 
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