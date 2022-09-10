https://ukraina.ru/20220910/1038611180.html

"Не смогли принять удар на себя": Алехин об ошибке ВС РФ на изюмско-балаклейском направлении

"Не смогли принять удар на себя": Алехин об ошибке ВС РФ на изюмско-балаклейском направлении - 10.09.2022 Украина.ру

"Не смогли принять удар на себя": Алехин об ошибке ВС РФ на изюмско-балаклейском направлении

В Генштабе РФ и в штабах группировок войск не учли, на каком именно направлении будет наступление ВСУ, поэтому армии России не хватило сил и средств, которые могли бы принять удар на себя на изюмско-балаклейском направлении, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-10T11:13

2022-09-10T11:13

2022-09-10T11:13

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Он рассказал, что в Генштабе РФ и в штабах группировок войск знали, что ВСУ подтягивают резервы, концентрируют войска и собираются наступать не только под Херсоном, но и под Харьковом.По его мнению, российских сил и средств оказалось недостаточно, а резервы опоздали, если на юге резервы подошли через три часа после удара, то сейчас они подошли позднее.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220910/1038603985.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, геннадий алехин, всу, вс рф