Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев - 10.09.2022 Украина.ру
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Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев
Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев - 10.09.2022 Украина.ру
Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев
Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий. Соответствующее видео разместили 10 сентября в Telegram пресс-службы администрации региона
2022-09-10T09:23
2022-09-10T09:27
эвакуация
бои
россия
новости
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"Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий", — сказал Ганчев.По его словам, "поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины, скоро будут освобождены, но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье".Накануне глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. По словам Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
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эвакуация, бои, россия, новости
эвакуация, бои, Россия, Новости

Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев

09:23 10.09.2022 (обновлено: 09:27 10.09.2022)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости
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Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий. Соответствующее видео разместили 10 сентября в Telegram пресс-службы администрации региона
"Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий", — сказал Ганчев.
По его словам, "поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины, скоро будут освобождены, но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье".

"Вас ждет Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь", — отметил Ганчев.

Накануне глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. По словам Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
 
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