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Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев

Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев - 10.09.2022 Украина.ру

Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев

Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий. Соответствующее видео разместили 10 сентября в Telegram пресс-службы администрации региона

2022-09-10T09:23

2022-09-10T09:23

2022-09-10T09:27

эвакуация

бои

россия

новости

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"Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий", — сказал Ганчев.По его словам, "поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины, скоро будут освобождены, но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье".Накануне глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. По словам Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эвакуация, бои, россия, новости