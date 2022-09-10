https://ukraina.ru/20220910/1038606983.html
США не будут возобновлять закупки нефти из России
США не будут возобновлять закупки нефти из России - 10.09.2022 Украина.ру
США не будут возобновлять закупки нефти из России
США не будут возобновлять закупки нефти из России даже после введения на нее потолка цен, сообщило американское министерство финансов
2022-09-10T08:52
2022-09-10T08:52
2022-09-10T08:53
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В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство напомнило, что Штаты ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из РФ, но не отказывают в таких закупках другим странам.
https://ukraina.ru/20220906/1038475625.html
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новости, нефть, сша, россия
Новости, нефть, США, Россия
США не будут возобновлять закупки нефти из России
08:52 10.09.2022 (обновлено: 08:53 10.09.2022)
США не будут возобновлять закупки нефти из России даже после введения на нее потолка цен, сообщило американское министерство финансов
В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство напомнило, что Штаты ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из РФ, но не отказывают в таких закупках другим странам.
"Этот запрет останется в силе", — сказано в документе.