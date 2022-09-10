https://ukraina.ru/20220910/1038606983.html

США не будут возобновлять закупки нефти из России

США не будут возобновлять закупки нефти из России - 10.09.2022 Украина.ру

США не будут возобновлять закупки нефти из России

США не будут возобновлять закупки нефти из России даже после введения на нее потолка цен, сообщило американское министерство финансов

2022-09-10T08:52

2022-09-10T08:52

2022-09-10T08:53

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В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство напомнило, что Штаты ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из РФ, но не отказывают в таких закупках другим странам.

https://ukraina.ru/20220906/1038475625.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нефть, сша, россия