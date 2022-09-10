Минфин США: лимит цен на нефть из РФ установят согласившиеся применять механизм страны - 10.09.2022 Украина.ру
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Минфин США: лимит цен на нефть из РФ установят согласившиеся применять механизм страны
Минфин США: лимит цен на нефть из РФ установят согласившиеся применять механизм страны - 10.09.2022 Украина.ру
Минфин США: лимит цен на нефть из РФ установят согласившиеся применять механизм страны
Потолок цен на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые будут согласны на применение нового механизма, сообщило министерство финансов США в преддверии имплементации инициативы
2022-09-10T08:46
2022-09-10T08:46
новости
нефть
россия
сша
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Также в министерстве добавили, что коалиция будет руководствоваться набором технических факторов и работать под началом "координатора", который будет назначаться по принципу ротации.Ранее спикер госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение странами G7 "потолка" цен на российские энергоресурсы станет нижней планкой, какой будет их стоимость - решат рынок и договорные обязательства.
https://ukraina.ru/20220909/1038595775.html
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новости, нефть, россия, сша
Новости, нефть, Россия, США

Минфин США: лимит цен на нефть из РФ установят согласившиеся применять механизм страны

08:46 10.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов в Вашингтоне
Министерство финансов в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Потолок цен на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые будут согласны на применение нового механизма, сообщило министерство финансов США в преддверии имплементации инициативы
"Страны, которые согласятся применять морскую сервисную политику и ценовые исключения, те, кто возьмет на себя обязательства применять ценовые ограничения на импорт, смогут напрямую участвовать в коалиционном консультативном процессе установления ценовых ограничений", — сказано в справочных материалах.
Также в министерстве добавили, что коалиция будет руководствоваться набором технических факторов и работать под началом "координатора", который будет назначаться по принципу ротации.
Ранее спикер госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение странами G7 "потолка" цен на российские энергоресурсы станет нижней планкой, какой будет их стоимость - решат рынок и договорные обязательства.
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