https://ukraina.ru/20220910/1038606674.html

Минфин США: лимит цен на нефть из РФ установят согласившиеся применять механизм страны

Минфин США: лимит цен на нефть из РФ установят согласившиеся применять механизм страны - 10.09.2022 Украина.ру

Минфин США: лимит цен на нефть из РФ установят согласившиеся применять механизм страны

Потолок цен на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые будут согласны на применение нового механизма, сообщило министерство финансов США в преддверии имплементации инициативы

2022-09-10T08:46

2022-09-10T08:46

2022-09-10T08:46

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Также в министерстве добавили, что коалиция будет руководствоваться набором технических факторов и работать под началом "координатора", который будет назначаться по принципу ротации.Ранее спикер госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение странами G7 "потолка" цен на российские энергоресурсы станет нижней планкой, какой будет их стоимость - решат рынок и договорные обязательства.

https://ukraina.ru/20220909/1038595775.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нефть, россия, сша