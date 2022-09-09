Почему загнивающая Европа закрывается от России: Ногинский о последствиях. Видео - 09.09.2022 Украина.ру
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Почему загнивающая Европа закрывается от России: Ногинский о последствиях. Видео
Почему загнивающая Европа закрывается от России: Ногинский о последствиях. Видео - 09.09.2022 Украина.ру
Почему загнивающая Европа закрывается от России: Ногинский о последствиях. Видео
Руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский в эфире Украина.ру рассказал об итогах VII Восточного экономического... Украина.ру, 09.09.2022
2022-09-09T12:02
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Руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский в эфире Украина.ру рассказал об итогах VII Восточного экономического форума, а также назвал варианты развития событий в Европе и проанализировал способы борьбы с украинским терроризмом:00:45 - Итоги VII Восточного экономического форума;01:55 - Насколько реалистичен сценарий потолка цен на нефть из России?03:11 - Энергетический кризис в Европе;04:58 – Развитие событий, связанных с украинским транзитом;06:08 - Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября;08:33 - Доклад по итогам визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС;12:31 – Борьба с украинским терроризмом.Президент РФ Владимир Путин 7 сентября выступил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, тема которого в этом году – "На пути к многополярному миру". В сессии также принимают участие: председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.
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Почему загнивающая Европа закрывается от России: Ногинский о последствиях. Видео

12:02 09.09.2022
 
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Руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский в эфире Украина.ру рассказал об итогах VII Восточного экономического форума, а также назвал варианты развития событий в Европе и проанализировал способы борьбы с украинским терроризмом:
00:45 - Итоги VII Восточного экономического форума;
01:55 - Насколько реалистичен сценарий потолка цен на нефть из России?
03:11 - Энергетический кризис в Европе;
04:58 – Развитие событий, связанных с украинским транзитом;
06:08 - Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября;
08:33 - Доклад по итогам визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС;
12:31 – Борьба с украинским терроризмом.
Президент РФ Владимир Путин 7 сентября выступил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, тема которого в этом году – "На пути к многополярному миру". В сессии также принимают участие: председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.
 
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