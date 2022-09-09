Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод - 09.09.2022 Украина.ру
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Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод
Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод - 09.09.2022 Украина.ру
Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод
Украина зимой столкнется с продовольственным кризисом, потому что все зерно из страны вывезут в страны ЕС в рамках "продуктовой сделки", заявил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко
2022-09-09T09:45
2022-09-09T09:45
зерно
украина
зима
новости
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По его словам, долг Киева перед странами Запада за последние шесть месяцев увеличился на 70-100 млрд долларов. Киев не платежеспособен, поэтому отдаёт долг зерном. Конечным итогом такого "бартера" может стать сильнейший продовольственный кризис в стране, добавил экономист.По его мнению, европейские политики не признают, что зерно поступает не в Африку, продовольствие в этот регион поставит Россия, которая планирует собрать рекордный урожай в этом году.В России, Африке, Европе и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут, чего нельзя сказать об Украине, заключил Клопенко.
https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html
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зерно, украина, зима, новости
зерно, Украина, Зима, Новости

Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод

09:45 09.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Украина зимой столкнется с продовольственным кризисом, потому что все зерно из страны вывезут в страны ЕС в рамках "продуктовой сделки", заявил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко
По его словам, долг Киева перед странами Запада за последние шесть месяцев увеличился на 70-100 млрд долларов. Киев не платежеспособен, поэтому отдаёт долг зерном.
Конечным итогом такого "бартера" может стать сильнейший продовольственный кризис в стране, добавил экономист.
По его мнению, европейские политики не признают, что зерно поступает не в Африку, продовольствие в этот регион поставит Россия, которая планирует собрать рекордный урожай в этом году.
В России, Африке, Европе и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут, чего нельзя сказать об Украине, заключил Клопенко.
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зерноУкраинаЗимаНовости
 
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