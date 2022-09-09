https://ukraina.ru/20220909/1038576220.html

Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод

Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод - 09.09.2022 Украина.ру

Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод

Украина зимой столкнется с продовольственным кризисом, потому что все зерно из страны вывезут в страны ЕС в рамках "продуктовой сделки", заявил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко

2022-09-09T09:45

2022-09-09T09:45

2022-09-09T09:45

зерно

украина

зима

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103389/41/1033894171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b3a326e8fe78a465e804a28e5f850945.jpg.webp

По его словам, долг Киева перед странами Запада за последние шесть месяцев увеличился на 70-100 млрд долларов. Киев не платежеспособен, поэтому отдаёт долг зерном. Конечным итогом такого "бартера" может стать сильнейший продовольственный кризис в стране, добавил экономист.По его мнению, европейские политики не признают, что зерно поступает не в Африку, продовольствие в этот регион поставит Россия, которая планирует собрать рекордный урожай в этом году.В России, Африке, Европе и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут, чего нельзя сказать об Украине, заключил Клопенко.

https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html

зима

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, украина, зима, новости