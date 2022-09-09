https://ukraina.ru/20220909/1038551140.html

Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие

Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие - 09.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие

Россия может применить ядерное оружие тогда, когда НАТО полноценно вступит в войну с Россией на Украине, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-09-09T06:30

2022-09-09T06:30

2022-09-09T06:30

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Он подчеркнул, что раньше США перед масштабными поставками оружия комментировали это: "мы не хотим расширения эскалации с Россией, мы лишь хотим, чтобы киевский режим сохранился и был подписан мир на приемлемых условиях", то сейчас эта риторика из Вашингтона ушла.Теперь американцы разговаривают нагло: "Россию надо растоптать, задавить, чем быстрее, тем лучше", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220908/1038539937.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ядерное оружие