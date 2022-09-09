https://ukraina.ru/20220909/1038551140.html
Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие
Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие - 09.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие
Россия может применить ядерное оружие тогда, когда НАТО полноценно вступит в войну с Россией на Украине, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-09-09T06:30
2022-09-09T06:30
2022-09-09T06:30
новости
украина
россия
ядерное оружие
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Он подчеркнул, что раньше США перед масштабными поставками оружия комментировали это: "мы не хотим расширения эскалации с Россией, мы лишь хотим, чтобы киевский режим сохранился и был подписан мир на приемлемых условиях", то сейчас эта риторика из Вашингтона ушла.Теперь американцы разговаривают нагло: "Россию надо растоптать, задавить, чем быстрее, тем лучше", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220908/1038539937.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, ядерное оружие
Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие
Россия может применить ядерное оружие тогда, когда НАТО полноценно вступит в войну с Россией на Украине, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру