Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие - 09.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие
Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие - 09.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие
Россия может применить ядерное оружие тогда, когда НАТО полноценно вступит в войну с Россией на Украине, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-09-09T06:30
2022-09-09T06:30
новости
украина
россия
ядерное оружие
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Он подчеркнул, что раньше США перед масштабными поставками оружия комментировали это: "мы не хотим расширения эскалации с Россией, мы лишь хотим, чтобы киевский режим сохранился и был подписан мир на приемлемых условиях", то сейчас эта риторика из Вашингтона ушла.Теперь американцы разговаривают нагло: "Россию надо растоптать, задавить, чем быстрее, тем лучше", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220908/1038539937.html
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новости, украина, россия, ядерное оружие
Новости, Украина, Россия, Ядерное оружие

Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие

06:30 09.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Россия может применить ядерное оружие тогда, когда НАТО полноценно вступит в войну с Россией на Украине, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
До применения ядерного оружия может дойти только в случае полноценного вступления НАТО в войну с Россией на Украине. Сейчас польские войска ведут боевые действия против России под видом ЧВК и добровольцев.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор музея войск ПВО
Он подчеркнул, что раньше США перед масштабными поставками оружия комментировали это: "мы не хотим расширения эскалации с Россией, мы лишь хотим, чтобы киевский режим сохранился и был подписан мир на приемлемых условиях", то сейчас эта риторика из Вашингтона ушла.
Теперь американцы разговаривают нагло: "Россию надо растоптать, задавить, чем быстрее, тем лучше", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Залужный - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 09:37
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Заголовок открываемого материала
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