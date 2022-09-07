https://ukraina.ru/20220907/1038509255.html

Юрий Кнутов: Если Россия не выбьет ВСУ из Донбасса до зимы, США ударят по нам ядерным оружием

Юрий Кнутов: Если Россия не выбьет ВСУ из Донбасса до зимы, США ударят по нам ядерным оружием - 07.09.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: Если Россия не выбьет ВСУ из Донбасса до зимы, США ударят по нам ядерным оружием

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T07:26

2022-09-07T07:26

2022-09-07T11:55

интервью

всу

россия

донбасс

сша

херсон

ядерное оружие

польша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее с мест сообщили о начале наступления ВСУ в районе Балаклеи с прицелом на окружение Изюмской группировки российских войск. Противник ставит целью отрезать союзные силы от российской границы и вклиниться на территорию ЛНР.- Юрий Альбертович, насколько это наступление ВСУ более или менее подготовленное по сравнению с тем, что мы видели на юге?- Украинская армия сейчас пытается атаковать на двух-трех направлениях сразу. Причем каждое направление можно считать стратегическим. Надо признать, что живой силы у противника достаточно. Была проведена новая мобилизация. По словам Арестовича, украинская армия составляет миллион человек, из которых умеют воевать 200-300 тысяч, а остальные – пушечное мясо.Если говорить о количестве бронетехники, артиллерии и РСЗО, с помощью чего нужно вести наступление, то этих средств у ВСУ явно недостаточно даже для одного направления. Именно поэтому они как на юге, так и на изюмском направлении топчутся на месте. Да, в Херсонской области у них есть небольшое продвижение, они заняли андреевский плацдарм и Высокополье. Но они, по данным Минобороны РФ, заплатили за это порядка 4 тысячами убитыми. Если умножить эту цифру на два-два с половиной, то вместе с раненными они потеряли около 10 тысяч человек. Потери просто катастрофические. Это больше дивизии. Это половина батальонно-тактических групп, которые сосредоточила Украина на херсонском направлении меньше, чем за неделю. При таких потерях говорить о какой-то "перемоге" преждевременно.На харьковском направлении ВСУ пытаются ударить нам во фланг с запада на восток, чтобы отсечь нашу группировку, которая наступает на Славянск.Тут я хочу обратить внимание на Донбасс. В Мариьнке намечается наш прорыв. Первая и вторая линия обороны прорвана. Если мы прорвем третью линию, мы прорвем фронт и сможем двигаться вперед. Аналогичная история в Северске. Там взят значимый укрепрайон. То есть вся линию от Северска до Угледара находится под нашим давлением, которое ВСУ не выдерживают. Именно с этим связано наступление ВСУ в районе Изюма, чтобы снять наш наступательный прорыв.Для нас важно удержать эти плацдармы. В этом случае мы сможем продвигаться на Славянск в лоб, хоть это и тяжело. А после взятия Северска и Артемовска мы сможем двигать на славянско-краматорскую группировку ВСУ с востока на Запад и брать ее в клещи. Это очень серьезные планы. Киевский режим понимает эти планы и пытается сорвать их ценой гибели солдат.- Как раз в минобороны Украины заявили, что с 1 октября женщины 14 специальностей таки должны стать на воинский учёт и им будет запрещен выезд за рубеж…- Зеленский сейчас пытается это преподнести как пожелание, а не как обязательное условие. Но это будет обязательно. И на Украине скоро начнут задавать вопрос, почему жена Зеленского не встала на учет. Поэтому он начинает крутить и вертеть. А вообще это говорит о крайне тяжелой ситуации.Можно вспомнить 1943 год, когда незадолго до Курской битвы Гитлер объявил тотальную мобилизацию, включая мобилизацию женщин. Точно так же женщин призывали, и они в обязательном порядке должны были выполнять второстепенные функции.Зеленский пытается представить все так, что Украина проводит реформы по образцу Израиля, где женщины могут быть в спецназе, бронетанковых войсках и на передовой. Похожую реформу сделали Финляндия и Швеция. Только там нужно согласие женщины, готова ли она быть на передовой. Если дело касается второй линии или тыла, то тут ее никто не спрашивает. Контракт подписала – выполняй. Если не выполняешь – уголовная ответственность. Но на самом деле – это страшный звонок о том, что на самом деле происходит в вооруженных формированиях Украины. Они уже на пределе.Да, Запад пытается максимально помочь киевскому режиму, потому что зимой ему будет не до Украины. Поэтому сейчас натовцы делают все, чтобы в ближайшие пару месяцев Украина добилась хоть какой-то "перемоги", чтобы можно было своим избирателям сказать, что "Украина добивается результатов благодаря нам и нашей помощи".Но это кровавая игра. Потому что потерять за несколько дней бригаду убитыми – это катастрофа. Наши военнослужащие все чаще и чаще свидетельствуют, что очень часто всушники идут в полный рост на пулеметы. Это говорит о том, что они под воздействием наркотиков. Это снимает их усталость и снижает чувство страха. Еще гитлеровцы добавляли их в шоколад и выдавали их в виде таблеток. Иначе они бы не дошли до Москвы. Солдаты спали два-три часа, а в остальное время шли или управляли рычагами танков.То есть киевский режим копирует режим Гитлера во всем. Это преступление, когда людей отловили на улице как арестантов, продержали в лагере якобы для обучения, послали их вперед, чтобы прорвать российские позиции и позволить продвинуться профессионалам. Это даже страшнее фашизма.Некоторые жалуются, что мы не закончили демилитаризацию Украины. Извините, демилитаризацию ВСУ мы завершили за два месяца. Два месяца назад мы уничтожили почти всю боевую технику, которая числилась за украинскими формированиями на 24 февраля. Потом пошла техника советского производства из бывших стран Варшавского договора. Сейчас уже идет натовская техника. Фактически мы проводим демилитаризацию НАТО на Украине. И проводим достаточно успешно. На последнем саммите на базе Раммштайн шесть стран заявили, что отказываются от поддержки Украины, потому что их арсеналы иссякли. Нечего им поставлять. Только США готовы биться за последнего украинца. Они говорят, что поставят столько оружия, сколько попросит Киев, исходя уже из финансовых возможностей и возможностей ВПК. И американские поставки постоянно возрастают. Одна из крупнейших баз военно-морских сил США в Норфолке забита американскими солдатами и бронетехникой, которые переправляются с Европу.Пока непонятно, для чего. Американцы говорят, что это реализация плана саммита НАТО в Мадриде, чтобы 300 тысяч натовских солдат были размещены вдоль границ России и Белоруссии. Что мешает передать часть техники на Украину? Это самое опасное. Еще опасно, что в польском Жешуве создан крупный центр снабжения. Да, через Жешув поставляется оружие и боеприпасы. Но есть данные, что этот центр фактически превращается в командный пункт группировкой НАТО на границе с Россией.Получается, что штаб создан и натовские войска перебрасываются. Возникает ситуация, когда НАТО напрямую может вторгнуться на Украину. Это самое страшное, но это просматривается. Эти 300 тысяч – это оперативное развертывание натовских войск. Сюда же можно добавить польские, румынские и прибалтийские войска. Это уже около миллиона. А если еще добавить Украину, то получится многочисленная по составу армия, которая к новому году может быть развернута. НАТО будет готов воевать с Россией напрямую. Нам на это надо обращать особое внимание.Обращать на это особое внимание мы сможем только одним способом – военными результатами. Если мы будем добиваться определенных побед (освобождением Донбасса до холодов), сама ситуация изменится. Там уже пойдут степи. Там уже не будет такого количества населенных пунктов, за которые ВСУ могут держаться. А учитывая наше колоссальное превосходство в авиации, перспективы того, что мы можем перемалывать весь этот сброд. У меня других слов нет, потому что войска – это обученные и дисциплинированные подразделения, а сейчас ВСУ представляет собой смесь обученных, неподготовленных и полупартизан. Если мы эту задачу до холодов решим, то у нас будут неплохие результаты, чтобы не допустить вмешательства НАТО.- При этом еще было открытое заявление одного из американских генералов, что в случае кардинальной победы России на Украине сухопутные и ВВС США могут вмешаться напрямую…- Это тоже очень опасно. Это надо осознавать и понимать. В последнее время американская пресса все чаще и чаще пишет о применении тактического ядерного оружия. Мол, либо Россия применит ядерное оружие, либо Россия одержит победу, и Штатам придется применить ядерное оружие. Причем у них есть специальная стратегия для выхода из такой ситуации. После применения ядерного оружия США хотят заключить мирное соглашение на своих условиях. Примерно такая стратегия была у них в отношении Японии. Стратегия эта называется "эскалация ради деэскалации".Придумана она была при Трампе. Это человек, который поднаторел в бизнесе. Он умеет делать так, чтобы за счет жестокого давления на конкурентов заставлять их вести бизнес на тех условиях, которые выгодны Трампу. Пентагоновские генералы переняли эту тактику. У них есть планы, чтобы нанести удар тактическим ядерным оружием по российской армии и предложить перемирие. Мол, Россия понесет потери, потеряет людей, прослезиться и, скрепя зубами, согласиться на мир. Это глупая стратегия, не учитывающая наш национальный характер. Они почему-то считают, что русские должны встать на колени перед янки, вместо того, чтобы ответить и ответить очень мощно.- А мы действительно готовы применить тактическое ядерное оружие в случае прямой войны с НАТО на Украине?- До применения ядерного оружия может дойти только в случае полноценного вступления НАТО в войну с Россией на Украине. Сейчас польские войска ведут боевые действия против России под видом ЧВК и добровольцев. Была неподтвержденная информация, что появились несколько "Леопардов" с польскими экипажами. Но то, что буквально вчера на Украину прибыл целый эшелон с самоходками "Краб" - это точно. Это достаточно неплохая гаубица. У нее шасси от танка Т-72, а башня и ствол – британские и американские. Перед этим Польша перебросила на Украину примерно 200 модернизированных танков Т-72. Это не наши Т-27Б3, но достаточно неплохие. И с ними нам приходится вести боевые действия.Более того, если раньше США перед масштабными поставками оружия комментировали это в духе "мы не хотим расширения эскалации с Россией, мы лишь хотим, чтобы киевский режим сохранился и был подписан мир на приемлемых условиях", то сейчас эта риторика из Вашингтона ушла. Разговаривают нагло. "Россию надо растоптать, задавить. Чем быстрее, тем лучше".Полтора месяца назад было заявление Леха Валенсы, который прямо сказал, что в России должно остаться 50 млн человек. И никто его не осудил за призывы к уничтожению 90 млн человек. Ему только усилили охрану. И тот же самый Боррель начал сравнивать Россию с фашистским государством. В Евросоюзе пытались комментировать, что это якобы ошибка перевода, но он сказал то, что хотел сказать.Так что выход из этой ситуации состоит только в том, чтобы мы быстрее освободили Донбасс. Только это позволит нам с позиции победителей разговаривать с киевским режимом и с Западом. Не захотят переговоров – будем двигаться дальше.- Вы сказали, что после Донбасса противнику будет не за что зацепиться. А как быть с миллионным Харьковом? Как быть с Павлоградом – крупным транспортным и оружейным хабом на границе Днепропетровской области и Донбасса?- Я согласен, что это очень крупные города. Брать их по образцу Мариуполя нельзя. Это колоссальное количество жертв. Мы можем провести полуокружение, оставив бутылочное горлышко, чтобы по нему вышли мирные жители и войска противника. Но учитывая отношение нацистского режима к населению как к живому щиту, мирным жителям они выйти не дадут. Поэтому придется вести речь о блокаде, чтобы вначале речь шла об эвакуации мирного населения, потом о сдаче войск. После этого мы будем добивать оставшихся нацистов, которые заслуживают истребления. Другого варианта нет.И Днепропетровск, и Запорожье – достаточно крупные города. Но я имею в виду, что между Донбассом и этими городами больше открытого пространства. Донбасс – это один большой город. Там уже такого не будет. Это только отчасти улучшает ситуацию.Меня радует, что мы накапливаем опыт и используем новейшие средства борьбы со многими видами оружия. Месяца три назад мы обсуждали американские беспилотники-камикадзе Switchblade, которые создадут нам много проблем. Но буквально позавчера Украина попыталась атаковать Запорожскую АЭС роем этих беспилотников, а мы прикрыли станцию благодаря нашим средствам РЭБ. Они падали как комары от репеллентов.На херсонском направлении мы используем новейший оптико-электронный комплекс, который в состоянии обнаружить танки и движение людей на расстоянии нескольких километров. Мы засекли украинские войска, передали координаты артиллерии, она их накрыла. Чем больше мы будем внедрять этих систем, тем эффективнее будет наше наступление. Когда враг не знает, что против него будут использовать с очень хорошими результатами, он начинает бояться и сомневаться.В последнюю неделю в сводках Минобороны часто сообщается об уничтожении ракет "Хаймарс", "Ольхи" и HARM. Мы помним атаки по Антоновскому мосту, которые удавались, когда наши ЗРК работали по "Хаймарсам", а в это время с истребителей запускались противорадиолокационные ракеты, которые уничтожали наши ЗРК. Теперь один наш комлпекс работает только по "Хаймарсу", а другой – по "Хармам". Боевая задача выполнена. Чем активнее мы будем это применять, тем больше противник будет разочаровываться.Арестович хоть и враг, но он говорит разумные вещи. Он сказал, что наша задача, посеять сомнения в победе России, как в обществе, так и в армии. Как только это произойдет, победа будет за нами. Поэтому самое главное, чтобы внутри нашей страны победа над современным нацистским режимом была твердой. В этом случае мы справимся и с НАТО, с США, и с угрозой применения тактического ядерного оружия.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20220906/1038494820.html

https://ukraina.ru/20220817/1037786251.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, донбасс, сша, херсон, ядерное оружие, польша