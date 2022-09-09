https://ukraina.ru/20220909/1038542142.html
Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии
Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии
Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии
Насколько важны для России сроки в ходе проведения специальной военный операции, в интервью изданию Украина.ру ответил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2022-09-09T06:00
2022-09-09T06:00
2022-09-09T06:00
эксперт
прогноз
срок
украинская армия
всу
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018096_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_d69a308578ef1a9452847452c256cfa5.jpg
"Для нас это не имеет никакого значения, потому что мы не собираемся останавливаться на этой части операции. Я прогнозировал и это подтверждается, что сейчас наступает коллапс украинской армии, когда целые бригады отказываются выполнять приказы. Это означает развал армии. Как быстро он может произойти? Я считал, что он наступит к середине сентября. Я пока такой прогноз и оставляю.Да, надо отдать киевской хунте должное, что она сумела настолько хорошо организовать процесс бросания в топку "мяса", что просто удивляешься. Сейчас они хотят туда женщин присовокупить", - сказал Подберёзкин.Он подчеркнул, что холода уже наступили, и октябрю-ноябрю ситуация у ВСУ будет только хуже, потому что украинская армия не приспособлена воевать в условиях холодов и распутицы.Это, считает эксперт, позволяет предположить, что уже в скором времени киевские власти попытаются выйти на переговоры.
https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html
https://ukraina.ru/20220908/1038540349.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт, прогноз, срок, украинская армия, всу
Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии
Насколько важны для России сроки в ходе проведения специальной военный операции, в интервью изданию Украина.ру ответил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Для нас это не имеет никакого значения, потому что мы не собираемся останавливаться на этой части операции. Я прогнозировал и это подтверждается, что сейчас наступает коллапс украинской армии, когда целые бригады отказываются выполнять приказы. Это означает развал армии. Как быстро он может произойти? Я считал, что он наступит к середине сентября. Я пока такой прогноз и оставляю.
Да, надо отдать киевской хунте должное, что она сумела настолько хорошо организовать процесс бросания в топку "мяса", что просто удивляешься. Сейчас они хотят туда женщин присовокупить", - сказал Подберёзкин.
Он подчеркнул, что холода уже наступили, и октябрю-ноябрю ситуация у ВСУ будет только хуже, потому что украинская армия не приспособлена воевать в условиях холодов и распутицы.
Это, считает эксперт, позволяет предположить, что уже в скором времени киевские власти попытаются выйти на переговоры.