Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии
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Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии
Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии
Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии
Насколько важны для России сроки в ходе проведения специальной военный операции, в интервью изданию Украина.ру ответил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2022-09-09T06:00
2022-09-09T06:00
эксперт
прогноз
срок
украинская армия
всу
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"Для нас это не имеет никакого значения, потому что мы не собираемся останавливаться на этой части операции. Я прогнозировал и это подтверждается, что сейчас наступает коллапс украинской армии, когда целые бригады отказываются выполнять приказы. Это означает развал армии. Как быстро он может произойти? Я считал, что он наступит к середине сентября. Я пока такой прогноз и оставляю.Да, надо отдать киевской хунте должное, что она сумела настолько хорошо организовать процесс бросания в топку "мяса", что просто удивляешься. Сейчас они хотят туда женщин присовокупить", - сказал Подберёзкин.Он подчеркнул, что холода уже наступили, и октябрю-ноябрю ситуация у ВСУ будет только хуже, потому что украинская армия не приспособлена воевать в условиях холодов и распутицы.Это, считает эксперт, позволяет предположить, что уже в скором времени киевские власти попытаются выйти на переговоры.
https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html
https://ukraina.ru/20220908/1038540349.html
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эксперт, прогноз, срок, украинская армия, всу
эксперт, прогноз, срок, украинская армия, ВСУ

Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии

06:00 09.09.2022
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Насколько важны для России сроки в ходе проведения специальной военный операции, в интервью изданию Украина.ру ответил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Для нас это не имеет никакого значения, потому что мы не собираемся останавливаться на этой части операции. Я прогнозировал и это подтверждается, что сейчас наступает коллапс украинской армии, когда целые бригады отказываются выполнять приказы. Это означает развал армии. Как быстро он может произойти? Я считал, что он наступит к середине сентября. Я пока такой прогноз и оставляю.
Да, надо отдать киевской хунте должное, что она сумела настолько хорошо организовать процесс бросания в топку "мяса", что просто удивляешься. Сейчас они хотят туда женщин присовокупить", - сказал Подберёзкин.
Он подчеркнул, что холода уже наступили, и октябрю-ноябрю ситуация у ВСУ будет только хуже, потому что украинская армия не приспособлена воевать в условиях холодов и распутицы.
Это, считает эксперт, позволяет предположить, что уже в скором времени киевские власти попытаются выйти на переговоры.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 17:45
Алексей Подберёзкин: Никакого наступления ВСУ нет. Россия просто сжигает их последние резервы
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