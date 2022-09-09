https://ukraina.ru/20220909/1038542142.html

Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии

Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии

Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии

Насколько важны для России сроки в ходе проведения специальной военный операции, в интервью изданию Украина.ру ответил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2022-09-09T06:00

2022-09-09T06:00

2022-09-09T06:00

эксперт

прогноз

срок

украинская армия

всу

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"Для нас это не имеет никакого значения, потому что мы не собираемся останавливаться на этой части операции. Я прогнозировал и это подтверждается, что сейчас наступает коллапс украинской армии, когда целые бригады отказываются выполнять приказы. Это означает развал армии. Как быстро он может произойти? Я считал, что он наступит к середине сентября. Я пока такой прогноз и оставляю.Да, надо отдать киевской хунте должное, что она сумела настолько хорошо организовать процесс бросания в топку "мяса", что просто удивляешься. Сейчас они хотят туда женщин присовокупить", - сказал Подберёзкин.Он подчеркнул, что холода уже наступили, и октябрю-ноябрю ситуация у ВСУ будет только хуже, потому что украинская армия не приспособлена воевать в условиях холодов и распутицы.Это, считает эксперт, позволяет предположить, что уже в скором времени киевские власти попытаются выйти на переговоры.

https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html

https://ukraina.ru/20220908/1038540349.html

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эксперт, прогноз, срок, украинская армия, всу