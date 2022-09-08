Кадыров рассказал о положении ВСУ под Соледаром и Северском - 08.09.2022 Украина.ру
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Кадыров рассказал о положении ВСУ под Соледаром и Северском
Кадыров рассказал о положении ВСУ под Соледаром и Северском - 08.09.2022 Украина.ру
Кадыров рассказал о положении ВСУ под Соледаром и Северском
ВСУ несут тяжелые потери в районе Северска и Соледара, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров 8 сентября
2022-09-08T16:49
2022-09-08T16:49
новости
контрнаступление
рамзан кадыров
всу
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Он объяснил, что большие потери техники и живой силы противника связаны с "безрассудными" контратаками на нескольких направлениях.Также Кадыров сообщил о том, что "украинское командование отправляет практически на самоубийство отряды военнослужащих" в надежде вернуть утраченные позиции.Он подчеркнул, что ему горько видеть, как уважаемый им украинский народ, "не понимая сути происходящего, некоторая часть украинцев дает себя использовать Западу".Подводя итоги, Кадыров предрек украинцам необратимые последствия.
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новости, контрнаступление, рамзан кадыров, всу
Новости, контрнаступление, Рамзан Кадыров, ВСУ

Кадыров рассказал о положении ВСУ под Соледаром и Северском

16:49 08.09.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПресс-конференция Рамзана Кадырова
Пресс-конференция Рамзана Кадырова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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ВСУ несут тяжелые потери в районе Северска и Соледара, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров 8 сентября
Наши бойцы совместно с союзными войсками продолжают наступление по линии Соледар, Яковлевка, Северск. Уничтожено большое количество живой силы и техники противника.
Он объяснил, что большие потери техники и живой силы противника связаны с "безрассудными" контратаками на нескольких направлениях.
Также Кадыров сообщил о том, что "украинское командование отправляет практически на самоубийство отряды военнослужащих" в надежде вернуть утраченные позиции.
Он подчеркнул, что ему горько видеть, как уважаемый им украинский народ, "не понимая сути происходящего, некоторая часть украинцев дает себя использовать Западу".
Подводя итоги, Кадыров предрек украинцам необратимые последствия.
Вчера, 09:10
Контрнаступление ВСУ под Балаклеей и особенности 188-го регионаУ Харькова свои знаки судьбы
 
НовостиконтрнаступлениеРамзан КадыровВСУ
 
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