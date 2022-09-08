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Кадыров рассказал о положении ВСУ под Соледаром и Северском

Кадыров рассказал о положении ВСУ под Соледаром и Северском - 08.09.2022 Украина.ру

Кадыров рассказал о положении ВСУ под Соледаром и Северском

ВСУ несут тяжелые потери в районе Северска и Соледара, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров 8 сентября

2022-09-08T16:49

2022-09-08T16:49

2022-09-08T16:49

новости

контрнаступление

рамзан кадыров

всу

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Он объяснил, что большие потери техники и живой силы противника связаны с "безрассудными" контратаками на нескольких направлениях.Также Кадыров сообщил о том, что "украинское командование отправляет практически на самоубийство отряды военнослужащих" в надежде вернуть утраченные позиции.Он подчеркнул, что ему горько видеть, как уважаемый им украинский народ, "не понимая сути происходящего, некоторая часть украинцев дает себя использовать Западу".Подводя итоги, Кадыров предрек украинцам необратимые последствия.

https://ukraina.ru/20220907/1038513299.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, контрнаступление, рамзан кадыров, всу