Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы

"Люди в форме": военный эксперт рассказал о ситуации в Белгороде В Белгороде ощущается, что стало больше техники и военных, но нужно не "вестись" на украинские фейки, объяснил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру