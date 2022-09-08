Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы - 08.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220908/1038562685.html
Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы
Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы - 08.09.2022 Украина.ру
Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы
Над Белгородом были сбиты две ракеты. Об этом 8 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
2022-09-08T16:17
2022-09-08T16:17
новости
белгород
ракеты
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_890ecd6a78f78918edf6c39e8441a5e4.jpg
Сообщается также, что жертв и пострадавших нет.Кроме того, Гладков написал о продлении "желтого" уровня террористической опасности до 22 сентября.Он призвал жителей региона повысить бдительность.
https://ukraina.ru/20220901/1038293683.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d8490db5561d862845cab8f68ad33260.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгород, ракеты, пво
Новости, Белгород, ракеты, ПВО

Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы

16:17 08.09.2022
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Над Белгородом были сбиты две ракеты. Об этом 8 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
Сработала система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях: повреждена кровля дома, найдены осколки на участках домов.
Сообщается также, что жертв и пострадавших нет.
Кроме того, Гладков написал о продлении "желтого" уровня террористической опасности до 22 сентября.
Он призвал жителей региона повысить бдительность.
Геннадий Алехин
1 сентября, 05:45
"Люди в форме": военный эксперт рассказал о ситуации в БелгородеВ Белгороде ощущается, что стало больше техники и военных, но нужно не "вестись" на украинские фейки, объяснил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиБелгородракетыПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле
18:05Успехи ВСУ будут обнулены через два-три дня - Леонков. Видео
18:00Утицкий курган. Как противостояние русских и поляков повлияло на исход Бородинской битвы
17:55Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше из США
17:45Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожих
17:43В Новой Каховке горят гаражи после обстрела ВСУ
17:23Европейская игра в гляделки заранее проиграна: Матвейчев о том, что дальше. Видео
17:14Пинчук: военкоры формируют "лицо" Победы
17:13El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна
17:01Европа ждёт, а газа нет: Агеев о деградации и массовых протестах. Видео
16:50Пинчук: журналист - это легализованный разведчик
16:49Кадыров рассказал о положении ВСУ под Соледаром и Северском
16:46Росгвардия задержала в ЛНР троих пособников ВСУ со спутниковой тарелкой SpaceX
16:45"Деревенский архаизм": почему в Донбассе не прижился украинский язык?
16:22ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке
16:21Первый министр госбезопасности ДНР: в отдельных регионах РФ нужно вводить специальный военный режим
16:17Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы
16:10Балаклея держится, украинская националистка может возглавить НАТО. Главное на Украине на 16:00 8 сентября
15:57Алексей Леонков: ВСУ под Харьковом и Херсоном сожгли последние резервы, но России от этого легче не будет
15:51Украинка во главе НАТО, США против "Миротворца": что в мире говорили об Украине 8 сентября
Лента новостейМолния