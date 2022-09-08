https://ukraina.ru/20220908/1038562685.html
Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы
Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы - 08.09.2022 Украина.ру
Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы
Над Белгородом были сбиты две ракеты. Об этом 8 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
2022-09-08T16:17
2022-09-08T16:17
2022-09-08T16:17
новости
белгород
ракеты
пво
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Сообщается также, что жертв и пострадавших нет.Кроме того, Гладков написал о продлении "желтого" уровня террористической опасности до 22 сентября.Он призвал жителей региона повысить бдительность.
https://ukraina.ru/20220901/1038293683.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, ракеты, пво
Новости, Белгород, ракеты, ПВО
Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы
Над Белгородом были сбиты две ракеты. Об этом 8 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков