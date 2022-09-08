https://ukraina.ru/20220908/1038555119.html
Блинкен неожиданно приехал в Киев
Блинкен неожиданно приехал в Киев - 08.09.2022 Украина.ру
Блинкен неожиданно приехал в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл в Киев, причем о его визите ранее не сообщалось, передало агентство Associated Press
2022-09-08T14:00
2022-09-08T14:00
2022-09-08T14:00
военная помощь
энтони блинкен
украина
новости
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В ходе встреч с украинскими официальными лицами госсекретарь объявил о выделении Украине, а также 18 странам Европы военной помощи на 2 млрд долларов для решения проблем, связанных с обеспечением их обороны.Ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине на 675 млн долларов, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, бронированные машины скорой помощи.С января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности более чем на 13,5 млрд долларов. С учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила 14 млрд.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военная помощь, энтони блинкен, украина, новости
военная помощь, Энтони Блинкен, Украина, Новости
Блинкен неожиданно приехал в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл в Киев, причем о его визите ранее не сообщалось, передало агентство Associated Press
В ходе встреч с украинскими официальными лицами госсекретарь объявил о выделении Украине, а также 18 странам Европы военной помощи на 2 млрд долларов для решения проблем, связанных с обеспечением их обороны.
Ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине на 675 млн долларов, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, бронированные машины скорой помощи.
С января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности более чем на 13,5 млрд долларов. С учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила 14 млрд.