https://ukraina.ru/20220908/1038555119.html

Блинкен неожиданно приехал в Киев

Блинкен неожиданно приехал в Киев - 08.09.2022 Украина.ру

Блинкен неожиданно приехал в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл в Киев, причем о его визите ранее не сообщалось, передало агентство Associated Press

2022-09-08T14:00

2022-09-08T14:00

2022-09-08T14:00

военная помощь

энтони блинкен

украина

новости

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В ходе встреч с украинскими официальными лицами госсекретарь объявил о выделении Украине, а также 18 странам Европы военной помощи на 2 млрд долларов для решения проблем, связанных с обеспечением их обороны.Ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине на 675 млн долларов, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, бронированные машины скорой помощи.С января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности более чем на 13,5 млрд долларов. С учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила 14 млрд.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военная помощь, энтони блинкен, украина, новости