https://ukraina.ru/20220908/1038549496.html

Глава Крыма предложил присоединить освобожденные территории без проведения референдумов

Глава Крыма предложил присоединить освобожденные территории без проведения референдумов - 08.09.2022 Украина.ру

Глава Крыма предложил присоединить освобожденные территории без проведения референдумов

В сложившейся ситуации присоединение освобожденных территорий Украины без проведения референдума может быть вполне логичным и обоснованным, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Серегей Аксёнов 8 сентября

2022-09-08T12:38

2022-09-08T12:38

2022-09-08T12:38

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аксенов

референдум

крым

освобождённые регионы украины

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Он уточнил, что в Крыму был абсолютно легальный референдум (в 2014 году, за присоединение к РФ), соответствующий всем нормам, но его мало кто признал.Поэтому, считает Аксёнов, признание или непризнание государств или территорий не зависит от процедуры их присоединения или самоопределения.Глава региона подчеркнул, что Крым окажет любую посильную помощь новым регионам в адаптации к российскому законодательству, материально, морально и методически.Накануне секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предположил, что было бы уместно провести референдумы в День народного единства 7 ноября.

https://ukraina.ru/20220908/1038537545.html

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новости, аксенов, референдум, крым, освобождённые регионы украины