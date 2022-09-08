https://ukraina.ru/20220908/1038549496.html
Глава Крыма предложил присоединить освобожденные территории без проведения референдумов
Глава Крыма предложил присоединить освобожденные территории без проведения референдумов - 08.09.2022 Украина.ру
Глава Крыма предложил присоединить освобожденные территории без проведения референдумов
В сложившейся ситуации присоединение освобожденных территорий Украины без проведения референдума может быть вполне логичным и обоснованным, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Серегей Аксёнов 8 сентября
2022-09-08T12:38
2022-09-08T12:38
2022-09-08T12:38
новости
аксенов
референдум
крым
освобождённые регионы украины
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Он уточнил, что в Крыму был абсолютно легальный референдум (в 2014 году, за присоединение к РФ), соответствующий всем нормам, но его мало кто признал.Поэтому, считает Аксёнов, признание или непризнание государств или территорий не зависит от процедуры их присоединения или самоопределения.Глава региона подчеркнул, что Крым окажет любую посильную помощь новым регионам в адаптации к российскому законодательству, материально, морально и методически.Накануне секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предположил, что было бы уместно провести референдумы в День народного единства 7 ноября.
https://ukraina.ru/20220908/1038537545.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аксенов, референдум, крым, освобождённые регионы украины
Новости, Аксенов, референдум, Крым, освобождённые регионы Украины
Глава Крыма предложил присоединить освобожденные территории без проведения референдумов
В сложившейся ситуации присоединение освобожденных территорий Украины без проведения референдума может быть вполне логичным и обоснованным, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Серегей Аксёнов 8 сентября
Он уточнил, что в Крыму был абсолютно легальный референдум (в 2014 году, за присоединение к РФ), соответствующий всем нормам, но его мало кто признал.
Поэтому, считает Аксёнов, признание или непризнание государств или территорий не зависит от процедуры их присоединения или самоопределения.
По поводу проведения референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Считаю, что чем быстрее они будут проведены, тем лучше. Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты. Но это у нацистов не получится.
Глава региона подчеркнул, что Крым окажет любую посильную помощь новым регионам в адаптации к российскому законодательству, материально, морально и методически.
Накануне секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предположил, что было бы уместно провести референдумы в День народного единства 7 ноября.