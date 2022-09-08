https://ukraina.ru/20220908/1038546442.html

Украина ввела санкции против представителей российской власти

Украина ввела санкции против представителей российской власти - 08.09.2022 Украина.ру

Украина ввела санкции против представителей российской власти

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей российской власти. Об этом в своем ежедневном обращении заявил Владимир Зеленский, говорится 8 сентября в Telegram президента

2022-09-08T11:11

2022-09-08T11:11

2022-09-08T11:11

владимир зеленский

санкции

россия

новости

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По словам главы государства, санкции были введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.Зеленский подчеркнул, что также принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.Ранее украинский президент по телефону обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, санкции, россия, новости