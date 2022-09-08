Украина ввела санкции против представителей российской власти - 08.09.2022 Украина.ру
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Украина ввела санкции против представителей российской власти
Украина ввела санкции против представителей российской власти - 08.09.2022 Украина.ру
Украина ввела санкции против представителей российской власти
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей российской власти. Об этом в своем ежедневном обращении заявил Владимир Зеленский, говорится 8 сентября в Telegram президента
2022-09-08T11:11
2022-09-08T11:11
владимир зеленский
санкции
россия
новости
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По словам главы государства, санкции были введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.Зеленский подчеркнул, что также принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.Ранее украинский президент по телефону обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ.
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владимир зеленский, санкции, россия, новости
Владимир Зеленский, Санкции, Россия, Новости

Украина ввела санкции против представителей российской власти

11:11 08.09.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей российской власти. Об этом в своем ежедневном обращении заявил Владимир Зеленский, говорится 8 сентября в Telegram президента
По словам главы государства, санкции были введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.
Зеленский подчеркнул, что также принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.
Ранее украинский президент по телефону обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ.
 
Владимир ЗеленскийСанкцииРоссияНовости
 
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