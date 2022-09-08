https://ukraina.ru/20220908/1038546442.html
Украина ввела санкции против представителей российской власти
Украина ввела санкции против представителей российской власти - 08.09.2022 Украина.ру
Украина ввела санкции против представителей российской власти
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей российской власти. Об этом в своем ежедневном обращении заявил Владимир Зеленский, говорится 8 сентября в Telegram президента
2022-09-08T11:11
2022-09-08T11:11
2022-09-08T11:11
владимир зеленский
санкции
россия
новости
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По словам главы государства, санкции были введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.Зеленский подчеркнул, что также принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.Ранее украинский президент по телефону обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037662199_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_3f47765e535029e123a2ba42cad112ed.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, санкции, россия, новости
Владимир Зеленский, Санкции, Россия, Новости
Украина ввела санкции против представителей российской власти
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей российской власти. Об этом в своем ежедневном обращении заявил Владимир Зеленский, говорится 8 сентября в Telegram президента
По словам главы государства, санкции были введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.
Зеленский подчеркнул, что также принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.
Ранее украинский президент по телефону обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ.