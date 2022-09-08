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Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар
Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар - 08.09.2022 Украина.ру
Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар
Укрепление доллара сильнее всего ударит по импортерам сырья, заявил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
2022-09-08T09:16
2022-09-08T09:16
2022-09-08T09:16
доллары
новости
валюта
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Он добавил, что Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов, потому что стремительное укрепление доллара негативно сказывается для развивающихся рынков, где центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют.Кроме этого, по словам эксперта, рост долларовых процентных ставок ведет к повышению общего уровня доходностей облигаций в мире, что ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга, например, в Турции и ЮАР.При этом Россия не входит в группу риска, поскольку является экспортером сырья и имеет низкий уровень долга, заключил Васильев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
доллары, новости, валюта
Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар
Укрепление доллара сильнее всего ударит по импортерам сырья, заявил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
"Большинство сырьевых товаров выражено в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме США", — считает эксперт.
Он добавил, что Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов, потому что стремительное укрепление доллара негативно сказывается для развивающихся рынков, где центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют.
Кроме этого, по словам эксперта, рост долларовых процентных ставок ведет к повышению общего уровня доходностей облигаций в мире, что ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга, например, в Турции и ЮАР.
При этом Россия не входит в группу риска, поскольку является экспортером сырья и имеет низкий уровень долга, заключил Васильев.