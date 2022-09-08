https://ukraina.ru/20220908/1038540242.html

Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар

Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар - 08.09.2022 Украина.ру

Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар

Укрепление доллара сильнее всего ударит по импортерам сырья, заявил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

2022-09-08T09:16

2022-09-08T09:16

2022-09-08T09:16

доллары

новости

валюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101977/06/1019770616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f378b6ed55226e342a11ea636f7c2dd5.jpg

Он добавил, что Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов, потому что стремительное укрепление доллара негативно сказывается для развивающихся рынков, где центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют.Кроме этого, по словам эксперта, рост долларовых процентных ставок ведет к повышению общего уровня доходностей облигаций в мире, что ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга, например, в Турции и ЮАР.При этом Россия не входит в группу риска, поскольку является экспортером сырья и имеет низкий уровень долга, заключил Васильев.

https://ukraina.ru/20220519/1033993492.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

доллары, новости, валюта