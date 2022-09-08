Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар - 08.09.2022 Украина.ру
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Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар
Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар - 08.09.2022 Украина.ру
Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар
Укрепление доллара сильнее всего ударит по импортерам сырья, заявил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
2022-09-08T09:16
2022-09-08T09:16
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Он добавил, что Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов, потому что стремительное укрепление доллара негативно сказывается для развивающихся рынков, где центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют.Кроме этого, по словам эксперта, рост долларовых процентных ставок ведет к повышению общего уровня доходностей облигаций в мире, что ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга, например, в Турции и ЮАР.При этом Россия не входит в группу риска, поскольку является экспортером сырья и имеет низкий уровень долга, заключил Васильев.
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доллары, новости, валюта
доллары, Новости, валюта

Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар

09:16 08.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Укрепление доллара сильнее всего ударит по импортерам сырья, заявил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
"Большинство сырьевых товаров выражено в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме США", — считает эксперт.
Он добавил, что Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов, потому что стремительное укрепление доллара негативно сказывается для развивающихся рынков, где центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют.
Кроме этого, по словам эксперта, рост долларовых процентных ставок ведет к повышению общего уровня доходностей облигаций в мире, что ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга, например, в Турции и ЮАР.
При этом Россия не входит в группу риска, поскольку является экспортером сырья и имеет низкий уровень долга, заключил Васильев.
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:48
Новый хитрый план из США: отменить доллары, чтобы наказать россиянАмериканское деловое издание The Wall Street Journal предлагает срочно вывести из обращения стодолларовые банкноты, чтобы нанести экономический удар по России
 
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