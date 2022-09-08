https://ukraina.ru/20220908/1038538017.html

"Слава Богу, все живы": В Запорожской области оценили последствия теракта в Мелитополе

"Слава Богу, все живы": В Запорожской области оценили последствия теракта в Мелитополе - 08.09.2022 Украина.ру

"Слава Богу, все живы": В Запорожской области оценили последствия теракта в Мелитополе

Пострадавших в теракте ВСУ в Мелитополе нет, а исполнители уже известны, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телепередачи "Соловьев LIVE"

2022-09-08T07:59

2022-09-08T07:59

2022-09-08T07:59

рогов

мелитополь

новости

всу

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Ранее он сообщил, что Украина совершила теракт в Мелитополе - взорвала штаб движения "Мы вместе с Россией". По его словам, украинские военные открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса по поддержке жителями Запорожской области голосования о вхождении в состав России.Он добавил, что в штабе движения "Мы вместе с Россией" произошло два взрыва, только благодаря работе специалистов удалось избежать жертв.Все исполнители террористического акта уже известны, подчеркнул Рогов.

https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рогов, мелитополь, новости, всу