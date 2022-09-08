https://ukraina.ru/20220908/1038538017.html
"Слава Богу, все живы": В Запорожской области оценили последствия теракта в Мелитополе
"Слава Богу, все живы": В Запорожской области оценили последствия теракта в Мелитополе - 08.09.2022 Украина.ру
"Слава Богу, все живы": В Запорожской области оценили последствия теракта в Мелитополе
Пострадавших в теракте ВСУ в Мелитополе нет, а исполнители уже известны, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телепередачи "Соловьев LIVE"
2022-09-08T07:59
2022-09-08T07:59
2022-09-08T07:59
рогов
мелитополь
новости
всу
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Ранее он сообщил, что Украина совершила теракт в Мелитополе - взорвала штаб движения "Мы вместе с Россией". По его словам, украинские военные открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса по поддержке жителями Запорожской области голосования о вхождении в состав России.Он добавил, что в штабе движения "Мы вместе с Россией" произошло два взрыва, только благодаря работе специалистов удалось избежать жертв.Все исполнители террористического акта уже известны, подчеркнул Рогов.
https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рогов, мелитополь, новости, всу
"Слава Богу, все живы": В Запорожской области оценили последствия теракта в Мелитополе
Пострадавших в теракте ВСУ в Мелитополе нет, а исполнители уже известны, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телепередачи "Соловьев LIVE"
Ранее он сообщил, что Украина совершила теракт в Мелитополе - взорвала штаб движения "Мы вместе с Россией". По его словам, украинские военные открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса по поддержке жителями Запорожской области голосования о вхождении в состав России.
"Слава Богу, все живы, даже нет пострадавших. Понятно, нанесен материальный ущерб, но это все мелочи, это восстанавливается, самое главное, что люди живы, здоровы, и ничего с ними не произошло", - сказал Рогов.
Он добавил, что в штабе движения "Мы вместе с Россией" произошло два взрыва, только благодаря работе специалистов удалось избежать жертв.
Все исполнители террористического акта уже известны, подчеркнул Рогов.