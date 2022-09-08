В Мелитополе ВСУ взорвали штаб по подготовке к референдуму - 08.09.2022 Украина.ру
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В Мелитополе ВСУ взорвали штаб по подготовке к референдуму
В Мелитополе ВСУ взорвали штаб по подготовке к референдуму - 08.09.2022 Украина.ру
В Мелитополе ВСУ взорвали штаб по подготовке к референдуму
В городе Мелитополе ВСУ взорвали штаб общественного движения "Мы вместе с Россией", сообщил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
2022-09-08T07:22
2022-09-08T07:22
всу
мелитополь
новости
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По его мнению, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ.По данным социологического исследования РИПСИ, проведённого 1—2 сентября, на территории Запорожской области готовы принять участие в голосовании о статусе региона 83% опрошенных жителей.Также заявляется, что 86% респондентов, готовых принять участие в референдуме, поддерживают вхождение региона в состав России.
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всу, мелитополь, новости
ВСУ, Мелитополь, Новости

В Мелитополе ВСУ взорвали штаб по подготовке к референдуму

07:22 08.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В городе Мелитополе ВСУ взорвали штаб общественного движения "Мы вместе с Россией", сообщил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе — по улице Ломоносова, 234", — написал Рогов.
По его мнению, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ.
По данным социологического исследования РИПСИ, проведённого 1—2 сентября, на территории Запорожской области готовы принять участие в голосовании о статусе региона 83% опрошенных жителей.
Также заявляется, что 86% респондентов, готовых принять участие в референдуме, поддерживают вхождение региона в состав России.
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