https://ukraina.ru/20220908/1038537545.html

В Мелитополе ВСУ взорвали штаб по подготовке к референдуму

В Мелитополе ВСУ взорвали штаб по подготовке к референдуму - 08.09.2022 Украина.ру

В Мелитополе ВСУ взорвали штаб по подготовке к референдуму

В городе Мелитополе ВСУ взорвали штаб общественного движения "Мы вместе с Россией", сообщил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

2022-09-08T07:22

2022-09-08T07:22

2022-09-08T07:22

всу

мелитополь

новости

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По его мнению, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ.По данным социологического исследования РИПСИ, проведённого 1—2 сентября, на территории Запорожской области готовы принять участие в голосовании о статусе региона 83% опрошенных жителей.Также заявляется, что 86% респондентов, готовых принять участие в референдуме, поддерживают вхождение региона в состав России.

https://ukraina.ru/20220907/1038521221.html

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, мелитополь, новости