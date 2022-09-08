https://ukraina.ru/20220908/1038526161.html

Как будет восстанавливаться "украинский Крым"

Как будет восстанавливаться "украинский Крым" - 08.09.2022 Украина.ру

Как будет восстанавливаться "украинский Крым"

Как за деньги западных спецслужб украинские власти ищут "запроданцев" на полуострове

2022-09-08T05:04

2022-09-08T05:04

2022-09-08T09:22

россия

украина

крым

эксклюзив

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Боксёр Александр Усик недавно пообещал через один-два месяца поехать «восстанавливать украинский Крым». Телеграм-канал «Империя очень зла» саркастически прокомментировал: «Ломать трассы, мосты, гостиницы, аэропорт, Балаклавскую и Таврическую ТЭС, больницы, школы, Ледовый шатёр и отменять социальные выплаты». Это шутка. Но как Украина на самом деле собирается «восстанавливать украинский Крым»?Ответ на этот вопрос дала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на специальном брифинге, в ходе которого рассказала о грядущей «деоккупации». Ташева — известный персонаж — «правозащитница», соосновательница грантовой организации КрымSOS (хотя в данном случае говорить о грантах неудобно — тут уже прямое финансирование со стороны западных спецслужб). С октября 2019 года работает в представительстве президента Украины в Крыму, который до 2022 года находился в Херсоне. В апреле получила повышение за успехи в «деоккупации Крыма», заняв пост своего шефа Антона Кориневича, который стал послом по особым поручениям.В ходе брифинга Ташева пообещала, что «полуостров будет деоккупирован, это наше право и обязанность, ведь только так мы можем защитить наших граждан: прекратить репрессии, преследование и тотальную милитарную пропаганду среди наших детей, а также обеспечить безопасность в Азово-Черноморском регионе и мире».Как показывает опыт, планы Украины предполагают массовые репрессии, преследования и тотальную пропаганду. И, разумеется, на Крыме Украина не остановится — у неё широкие планы на «украинскую Кубань» (соответствующее депутатское объединение создано в Верховной Раде по инициативе Алексея Гончаренко). В общем — ни слова правды Ташева не сказала.Крымчан просят позаботиться о «базовых мерах безопасности», но особое внимание уделено «гражданам России, которые незаконно приехали в оккупированный Крым: просим вас уже сейчас отправляться к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы наехали». Забавно, что «незаконно приехавших» просят уехать. Хотя, по логике, должны были бы потребовать.При этом крымчанам не рекомендуется «соглашаться на эвакуацию, которую предлагают захватчики, чтобы не стать заложниками РФ в войне против Украины или щитом для российских войск». Тоже забавный момент — как эвакуированные могут стать «щитом», если они уже будут за пределами Крыма? Очевидно, только в том случае, если ВСУ не собираются останавливаться…Впрочем, «выезд с оккупированного полуострова через территорию РФ и третьи страны не будет считаться административным правонарушением и не будет влечь за собой ответственность, поскольку такой выезд осуществлен в условиях крайней необходимости». И на том спасибо.«Отдельно хочу сказать представителям незначительной группы лиц среди крымских татар — "саткъынам", или же запроданцам: вы обязательно будете отвечать согласно украинскому законодательству». Разумеется, себя Ташева «запроданкой» не считает, хотя, с точки зрения татар, человек, который собирается защищать народ, но бросил его в сложной ситуации, как раз относится именно к этой категории. Но у неё «своя правда».В общем, если кратко и по существу, то киевские власти продолжают кампанию по запугиванию крымчан. Пока что ВСУ могут наносить только ограниченные удары по территории Крыма (это ненадолго — рано или поздно Украина получит достаточно дальнобойные средства поражения из американских арсеналов), а сухопутным наступлением в направлении Крыма и вовсе не сложилось, но психологическая война ведётся с таким размахом, как будто Украина уже завтра собирается штурмовать Ишунь. Боевые же действия будут продолжаться ещё долго, и подобного рода вбросы будут продолжаться.

https://ukraina.ru/20220906/1038455292.html

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россия, украина, крым, эксклюзив