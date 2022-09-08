Как будет восстанавливаться "украинский Крым" - 08.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220908/1038526161.html
Как будет восстанавливаться "украинский Крым"
Как будет восстанавливаться "украинский Крым" - 08.09.2022 Украина.ру
Как будет восстанавливаться "украинский Крым"
Как за деньги западных спецслужб украинские власти ищут "запроданцев" на полуострове
2022-09-08T05:04
2022-09-08T09:22
россия
украина
крым
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/08/1034150874_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b1c5d75dab2830fc8aeb39a95f053cc7.jpg.webp
Боксёр Александр Усик недавно пообещал через один-два месяца поехать «восстанавливать украинский Крым». Телеграм-канал «Империя очень зла» саркастически прокомментировал: «Ломать трассы, мосты, гостиницы, аэропорт, Балаклавскую и Таврическую ТЭС, больницы, школы, Ледовый шатёр и отменять социальные выплаты». Это шутка. Но как Украина на самом деле собирается «восстанавливать украинский Крым»?Ответ на этот вопрос дала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на специальном брифинге, в ходе которого рассказала о грядущей «деоккупации». Ташева — известный персонаж — «правозащитница», соосновательница грантовой организации КрымSOS (хотя в данном случае говорить о грантах неудобно — тут уже прямое финансирование со стороны западных спецслужб). С октября 2019 года работает в представительстве президента Украины в Крыму, который до 2022 года находился в Херсоне. В апреле получила повышение за успехи в «деоккупации Крыма», заняв пост своего шефа Антона Кориневича, который стал послом по особым поручениям.В ходе брифинга Ташева пообещала, что «полуостров будет деоккупирован, это наше право и обязанность, ведь только так мы можем защитить наших граждан: прекратить репрессии, преследование и тотальную милитарную пропаганду среди наших детей, а также обеспечить безопасность в Азово-Черноморском регионе и мире».Как показывает опыт, планы Украины предполагают массовые репрессии, преследования и тотальную пропаганду. И, разумеется, на Крыме Украина не остановится — у неё широкие планы на «украинскую Кубань» (соответствующее депутатское объединение создано в Верховной Раде по инициативе Алексея Гончаренко). В общем — ни слова правды Ташева не сказала.Крымчан просят позаботиться о «базовых мерах безопасности», но особое внимание уделено «гражданам России, которые незаконно приехали в оккупированный Крым: просим вас уже сейчас отправляться к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы наехали». Забавно, что «незаконно приехавших» просят уехать. Хотя, по логике, должны были бы потребовать.При этом крымчанам не рекомендуется «соглашаться на эвакуацию, которую предлагают захватчики, чтобы не стать заложниками РФ в войне против Украины или щитом для российских войск». Тоже забавный момент — как эвакуированные могут стать «щитом», если они уже будут за пределами Крыма? Очевидно, только в том случае, если ВСУ не собираются останавливаться…Впрочем, «выезд с оккупированного полуострова через территорию РФ и третьи страны не будет считаться административным правонарушением и не будет влечь за собой ответственность, поскольку такой выезд осуществлен в условиях крайней необходимости». И на том спасибо.«Отдельно хочу сказать представителям незначительной группы лиц среди крымских татар — "саткъынам", или же запроданцам: вы обязательно будете отвечать согласно украинскому законодательству». Разумеется, себя Ташева «запроданкой» не считает, хотя, с точки зрения татар, человек, который собирается защищать народ, но бросил его в сложной ситуации, как раз относится именно к этой категории. Но у неё «своя правда».В общем, если кратко и по существу, то киевские власти продолжают кампанию по запугиванию крымчан. Пока что ВСУ могут наносить только ограниченные удары по территории Крыма (это ненадолго — рано или поздно Украина получит достаточно дальнобойные средства поражения из американских арсеналов), а сухопутным наступлением в направлении Крыма и вовсе не сложилось, но психологическая война ведётся с таким размахом, как будто Украина уже завтра собирается штурмовать Ишунь. Боевые же действия будут продолжаться ещё долго, и подобного рода вбросы будут продолжаться.
https://ukraina.ru/20220906/1038455292.html
https://ukraina.ru/20220906/1038457592.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/08/1034150874_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74e0ed151b5085da015682bea44e4369.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, крым, эксклюзив
Россия, Украина, Крым, Эксклюзив

Как будет восстанавливаться "украинский Крым"

05:04 08.09.2022 (обновлено: 09:22 08.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Как за деньги западных спецслужб украинские власти ищут "запроданцев" на полуострове
Боксёр Александр Усик недавно пообещал через один-два месяца поехать «восстанавливать украинский Крым». Телеграм-канал «Империя очень зла» саркастически прокомментировал: «Ломать трассы, мосты, гостиницы, аэропорт, Балаклавскую и Таврическую ТЭС, больницы, школы, Ледовый шатёр и отменять социальные выплаты». Это шутка. Но как Украина на самом деле собирается «восстанавливать украинский Крым»?
Ответ на этот вопрос дала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на специальном брифинге, в ходе которого рассказала о грядущей «деоккупации». Ташева — известный персонаж — «правозащитница», соосновательница грантовой организации КрымSOS (хотя в данном случае говорить о грантах неудобно — тут уже прямое финансирование со стороны западных спецслужб). С октября 2019 года работает в представительстве президента Украины в Крыму, который до 2022 года находился в Херсоне. В апреле получила повышение за успехи в «деоккупации Крыма», заняв пост своего шефа Антона Кориневича, который стал послом по особым поручениям.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 08:00
"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертникомПредставители киевских властей станут смертниками в случае проигрыша, потому что никому не нужен будет президент Владимир Зеленский и его окружение без Украины, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
В ходе брифинга Ташева пообещала, что «полуостров будет деоккупирован, это наше право и обязанность, ведь только так мы можем защитить наших граждан: прекратить репрессии, преследование и тотальную милитарную пропаганду среди наших детей, а также обеспечить безопасность в Азово-Черноморском регионе и мире».
Как показывает опыт, планы Украины предполагают массовые репрессии, преследования и тотальную пропаганду. И, разумеется, на Крыме Украина не остановится — у неё широкие планы на «украинскую Кубань» (соответствующее депутатское объединение создано в Верховной Раде по инициативе Алексея Гончаренко). В общем — ни слова правды Ташева не сказала.
Крымчан просят позаботиться о «базовых мерах безопасности», но особое внимание уделено «гражданам России, которые незаконно приехали в оккупированный Крым: просим вас уже сейчас отправляться к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы наехали». Забавно, что «незаконно приехавших» просят уехать. Хотя, по логике, должны были бы потребовать.
При этом крымчанам не рекомендуется «соглашаться на эвакуацию, которую предлагают захватчики, чтобы не стать заложниками РФ в войне против Украины или щитом для российских войск». Тоже забавный момент — как эвакуированные могут стать «щитом», если они уже будут за пределами Крыма? Очевидно, только в том случае, если ВСУ не собираются останавливаться…
Впрочем, «выезд с оккупированного полуострова через территорию РФ и третьи страны не будет считаться административным правонарушением и не будет влечь за собой ответственность, поскольку такой выезд осуществлен в условиях крайней необходимости». И на том спасибо.
«Отдельно хочу сказать представителям незначительной группы лиц среди крымских татар — "саткъынам", или же запроданцам: вы обязательно будете отвечать согласно украинскому законодательству». Разумеется, себя Ташева «запроданкой» не считает, хотя, с точки зрения татар, человек, который собирается защищать народ, но бросил его в сложной ситуации, как раз относится именно к этой категории. Но у неё «своя правда».
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 07:23
"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и ОдессыКрымчане поддерживают специальную военную операцию на Украине, потому что они понимают суть киевского режима, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
В общем, если кратко и по существу, то киевские власти продолжают кампанию по запугиванию крымчан. Пока что ВСУ могут наносить только ограниченные удары по территории Крыма (это ненадолго — рано или поздно Украина получит достаточно дальнобойные средства поражения из американских арсеналов), а сухопутным наступлением в направлении Крыма и вовсе не сложилось, но психологическая война ведётся с таким размахом, как будто Украина уже завтра собирается штурмовать Ишунь. Боевые же действия будут продолжаться ещё долго, и подобного рода вбросы будут продолжаться.
 
РоссияУкраинаКрымЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Байден проведет переговоры с лидерами G7, ЕС и НАТО по Украине - Bloomberg
09:16Аналитик предположил, кого может погубить крепкий доллар
09:10"Страна погружается в разруху": итальянский социолог назвал ситуацию на Украине катастрофической
09:00Теракт в Мелитополе, обстрел монастыря, вопрос с поставками оружия. Главное на Украине на утро 8 сентября
08:55В Минфине назвали валюты для России, которые заменят доллар и евро
08:39В Пентагоне отказались комментировать возможные поставки Украине танков Abrams
08:29США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию
08:18Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине
08:00Эксперт Митрахович рассказал о неожиданном новом рынке для российской нефти
07:59"Слава Богу, все живы": В Запорожской области оценили последствия теракта в Мелитополе
07:49Жена Зеленского ответила на письмо Роджера Уотерса из Pink Floyd и послала его к Путину
07:37ВСУ остановили атаки на Николаево-Криворожском направлении
07:29Вице-канцлер ФРГ предложил магазинам "закрыться на пару месяцев" на фоне энергокризиса
07:22В Мелитополе ВСУ взорвали штаб по подготовке к референдуму
07:00"Не всё под контролем": эксперт усомнился в реалистичности "бравурных" заявлений Шольца
06:30Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзя
06:00Сковородки, картошка, женщины: политолог рассказал, как уродовали украинский язык
06:00Вероника Крашенинникова о том, почему не нужно верить всему, что скажет Трамп
05:45Митрахович ответил, возобновит ли работу "Северный поток"
05:30"Страшный звоночек": Кнутов рассказал, какая сейчас ситуация в вооруженных формированиях Украины
Лента новостейМолния