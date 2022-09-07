https://ukraina.ru/20220907/1038525754.html

В МИД РФ объяснили, кто на самом деле платит из своего кармана за воинственную политику Брюсселя

В МИД РФ объяснили, кто на самом деле платит из своего кармана за воинственную политику Брюсселя - 07.09.2022 Украина.ру

В МИД РФ объяснили, кто на самом деле платит из своего кармана за воинственную политику Брюсселя

Воинственную политику Евросоюза в отношении Украины вынуждены оплачивать сами жители европейских стран из своего кармана, заявили в пресс-службе МИД РФ 7 сентября

2022-09-07T14:43

2022-09-07T14:43

2022-09-07T14:43

новости

евросоюз

брюссель

владимир путин

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/12/1033141285_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_ac7f1eb9bf42cfd816d3683419c24ee5.jpg

В ведомстве отметили, что идет все больше поставок летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для террора мирных жителей освобожденных территорий и эскалации конфликта.В материале МИД, опубликованном на официальном сайте сказано, что такие действия только подвергают Европейский континент все большей опасности и накаляют гуманитарную обстановку в зоне конфликта.В МИД объяснили такую политику ЕС "стремлением наказать Россию и ее граждан". По мнению внешнеполитического ведомства, такие действия нелегитимны и сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой.Верховного представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, член Испанской социалистической рабочей партии Жозеп Боррель назвал Россию "фашистским государством с фашистским режимом" на конференции Европарламента в Праге. Пресс-секретарь Борреля объяснил это "трудностями перевода". Президент РФ Владимир Путин предложил дать Боррелю возможность посмотреть реалиям в глаза. Если у главы европейской дипломатии есть хоть капля совести, то нужно сделать обратные выводы, сказал Путин.

https://ukraina.ru/20220907/1038522727.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евросоюз, брюссель, владимир путин, жозеп боррель