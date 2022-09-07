https://ukraina.ru/20220907/1038525754.html
В МИД РФ объяснили, кто на самом деле платит из своего кармана за воинственную политику Брюсселя
В МИД РФ объяснили, кто на самом деле платит из своего кармана за воинственную политику Брюсселя - 07.09.2022 Украина.ру
В МИД РФ объяснили, кто на самом деле платит из своего кармана за воинственную политику Брюсселя
Воинственную политику Евросоюза в отношении Украины вынуждены оплачивать сами жители европейских стран из своего кармана, заявили в пресс-службе МИД РФ 7 сентября
2022-09-07T14:43
2022-09-07T14:43
2022-09-07T14:43
новости
евросоюз
брюссель
владимир путин
жозеп боррель
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В ведомстве отметили, что идет все больше поставок летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для террора мирных жителей освобожденных территорий и эскалации конфликта.В материале МИД, опубликованном на официальном сайте сказано, что такие действия только подвергают Европейский континент все большей опасности и накаляют гуманитарную обстановку в зоне конфликта.В МИД объяснили такую политику ЕС "стремлением наказать Россию и ее граждан". По мнению внешнеполитического ведомства, такие действия нелегитимны и сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой.Верховного представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, член Испанской социалистической рабочей партии Жозеп Боррель назвал Россию "фашистским государством с фашистским режимом" на конференции Европарламента в Праге. Пресс-секретарь Борреля объяснил это "трудностями перевода". Президент РФ Владимир Путин предложил дать Боррелю возможность посмотреть реалиям в глаза. Если у главы европейской дипломатии есть хоть капля совести, то нужно сделать обратные выводы, сказал Путин.
https://ukraina.ru/20220907/1038522727.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евросоюз, брюссель, владимир путин, жозеп боррель
Новости, Евросоюз, Брюссель, Владимир Путин, Жозеп Боррель
В МИД РФ объяснили, кто на самом деле платит из своего кармана за воинственную политику Брюсселя
Воинственную политику Евросоюза в отношении Украины вынуждены оплачивать сами жители европейских стран из своего кармана, заявили в пресс-службе МИД РФ 7 сентября
В ведомстве отметили, что идет все больше поставок летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для террора мирных жителей освобожденных территорий и эскалации конфликта.
Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать такую воинственную политику из своего кармана
В материале МИД, опубликованном на официальном сайте сказано, что такие действия только подвергают Европейский континент все большей опасности и накаляют гуманитарную обстановку в зоне конфликта.
В МИД объяснили такую политику ЕС "стремлением наказать Россию и ее граждан". По мнению внешнеполитического ведомства, такие действия нелегитимны и сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой.
Верховного представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, член Испанской социалистической рабочей партии Жозеп Боррель назвал Россию "фашистским государством с фашистским режимом" на конференции Европарламента в Праге. Пресс-секретарь Борреля объяснил это "трудностями перевода".
Президент РФ Владимир Путин предложил дать Боррелю возможность посмотреть реалиям в глаза. Если у главы европейской дипломатии есть хоть капля совести, то нужно сделать обратные выводы, сказал Путин.