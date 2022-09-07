ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Военные киевского режима нанесли ракетный удар по социальным объектам города Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи. Об этом агентству РИА Новости сообщили 7 сентября в администрации региона
По словам собеседника агентства, удар был нанесён ночью, в настоящее время идёт разбор завалов.
"В ночь на 7 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по социально-значимым объектам Купянска Харьковской области. В числе этих объектов пункт временного пребывания беженцев из Балаклеи", - сообщил собеседник РИА Новости
В ходе спецоперации на Украине под контроль России перешла часть Харьковской области, где были созданы районные администрации, в частности, с административным центром в Купянске.
2 июля, 17:14Купянск: четырежды столица Харьковской областиРайонный центр Купянск был освобождён 27 февраля. Мэр города Геннадий Мацегора сразу же начал сотрудничать с российскими войсками. Поскольку областной центр всё ещё находится под украинским контролем, с 4 июня столицей освобождённых районов Харьковщины стал Купянск. Этот, казалось бы, типичный слобожанский городок имеет богатую историю
Город Балаклея, относящийся к Изюмскому району, в настоящее время, по сообщениям СМИ, подвергается интенсивным обстрелам со стороны ВСУ.