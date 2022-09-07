https://ukraina.ru/20220907/1038524441.html

ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области

ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области - 07.09.2022 Украина.ру

ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области

Военные киевского режима нанесли ракетный удар по социальным объектам города Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи. Об этом агентству РИА Новости сообщили 7 сентября в администрации региона

2022-09-07T14:04

2022-09-07T14:04

2022-09-07T14:04

новости

спецоперация

харьковская область

всу

обстрелы

контрнаступление

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По словам собеседника агентства, удар был нанесён ночью, в настоящее время идёт разбор завалов.В ходе спецоперации на Украине под контроль России перешла часть Харьковской области, где были созданы районные администрации, в частности, с административным центром в Купянске.Город Балаклея, относящийся к Изюмскому району, в настоящее время, по сообщениям СМИ, подвергается интенсивным обстрелам со стороны ВСУ.

https://ukraina.ru/20220702/1034278682.html

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новости, спецоперация, харьковская область, всу, обстрелы, контрнаступление