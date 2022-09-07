ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области - 07.09.2022 Украина.ру
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ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области
ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области - 07.09.2022 Украина.ру
ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области
Военные киевского режима нанесли ракетный удар по социальным объектам города Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи. Об этом агентству РИА Новости сообщили 7 сентября в администрации региона
2022-09-07T14:04
2022-09-07T14:04
новости
спецоперация
харьковская область
всу
обстрелы
контрнаступление
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По словам собеседника агентства, удар был нанесён ночью, в настоящее время идёт разбор завалов.В ходе спецоперации на Украине под контроль России перешла часть Харьковской области, где были созданы районные администрации, в частности, с административным центром в Купянске.Город Балаклея, относящийся к Изюмскому району, в настоящее время, по сообщениям СМИ, подвергается интенсивным обстрелам со стороны ВСУ.
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новости, спецоперация, харьковская область, всу, обстрелы, контрнаступление
Новости, Спецоперация, Харьковская область, ВСУ, обстрелы, контрнаступление

ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области

14:04 07.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Военные киевского режима нанесли ракетный удар по социальным объектам города Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи. Об этом агентству РИА Новости сообщили 7 сентября в администрации региона
По словам собеседника агентства, удар был нанесён ночью, в настоящее время идёт разбор завалов.

"В ночь на 7 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по социально-значимым объектам Купянска Харьковской области. В числе этих объектов пункт временного пребывания беженцев из Балаклеи", - сообщил собеседник РИА Новости

В ходе спецоперации на Украине под контроль России перешла часть Харьковской области, где были созданы районные администрации, в частности, с административным центром в Купянске.
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 17:14
Купянск: четырежды столица Харьковской областиРайонный центр Купянск был освобождён 27 февраля. Мэр города Геннадий Мацегора сразу же начал сотрудничать с российскими войсками. Поскольку областной центр всё ещё находится под украинским контролем, с 4 июня столицей освобождённых районов Харьковщины стал Купянск. Этот, казалось бы, типичный слобожанский городок имеет богатую историю
Город Балаклея, относящийся к Изюмскому району, в настоящее время, по сообщениям СМИ, подвергается интенсивным обстрелам со стороны ВСУ.
 
НовостиСпецоперацияХарьковская областьВСУобстрелыконтрнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
14:04ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области
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